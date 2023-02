Bordeaux: un transfert raté à cause d'un vol de passeport? Gérard Lopez donne sa version

Gérard Lopez dresse le bilan du mercato hivernal de Bordeaux. Le président des Girondins se félicite d’avoir pu conserver ses meilleurs jeunes malgré les sollicitations et défend son directeur sportif Admar Lopes face aux critiques.

Gérard Lopez, quel premier bilan faites-vous de ce mercato hivernal de Bordeaux?

Avant de démarrer cette période, on était convaincu qu’on a bien le meilleur effectif de Ligue 2. On voulait renforcer le groupe mais ne surtout pas le dénaturer. Pour nous, c’était un mercato d’ajustement, pas d’évolution, et c’est ce qu’on a fait. Un joueur ne s’identifiait plus dans notre projet (Elis parti à Brest, ndlr). Même s’il s’entraînait bien et était encore professionnel, il n’avait plus la tête à Bordeaux. Ça n’a pas été évident de lui trouver une porte de sortie. On a fait signer un jeune joueur roumain (Alexi Pitu) capable de garder le ballon entre les lignes, d’amener de la technique, ce qui répondait aux besoins du coach.

Est-ce que les Girondins ont été sollicités pour leurs jeunes joueurs qui se sont révélés sur cette première partie de saison ?

C’est la grosse fierté de notre mercato. On a eu la capacité de garder nos jeunes. On a refusé pour 36 millions d’euros de vente: 12,5 millions pour Dilane Bakwa, 17 millions pour Junior Mwanga, 4 millions pour Malcom Bokélé et 5,5 millions pour Josh Maja (meilleur buteur de L2). On parle des Girondins comme un projet de trading à court terme, ce n’est pas le cas. On remercie aussi les joueurs qui ont parfois refusé des propositions dans lesquelles on triplait leur salaire pour rester à Bordeaux et espérer participer à la remontée en Ligue 1.

"On ne voulait pas du titulaire en puissance"

Une information circule depuis mardi soir disant qu’Admar Lopes, votre directeur sportif, n’a pas pu recruter un deuxième attaquant à cause d’un vol de passeport…

J’ai entendu beaucoup de critiques envers Admar sur son manque de professionnalisme, je peux vous assurer que c’est tout le contraire. Il était au Portugal pour un dossier, on était d’accord avec un club espagnol verbalement pour un jeune attaquant français qui serait venu en joueur d’appoint. Ils ont changé les conditions du deal hier (mardi) dans la journée et ont fait la sourde oreille. Oui, Admar s’est fait voler son sac avec ses papiers et son ordinateur. Il aurait peut-être pu les convaincre en se rendant sur place mais vu l’attitude du club, on n’a pas fait le forcing. Ce n’est pas grave si ça ne s’est pas fait. Je n’ai vraiment pas aimé leur comportement.

Est-ce que le club a été limité financièrement pour faire des offres?

Non, on n’est pas encadré par la DNCG, tous les joueurs qu’on a listés étaient dans nos possibilités. On voulait un attaquant entre 20 et 23 ans capable de prendre la profondeur mais c’était un joueur de complément. Pourquoi rechercher des gars avec de l’expérience qui connaissent la Ligue 2, si c’est pour les mettre sur le banc? Ça n’avait pas de sens. On ne voulait pas de titulaire en puissance, sauf départ de Josh Maja, qui a encore eu des offres le 31 dans la journée, ou de Fransergio.

Comment l’entraîneur David Guion a pris la non signature d’un attaquant supplémentaire?

Il ne se cache pas. Il connaît son effectif, on a de la qualité. S’il y a bien quelqu’un qui veut remonter avec ce groupe, c’est bien lui. David sait qu’on a le potentiel pour remonter et il a participé à toutes nos décisions sur ce mercato.