Brésil: Joachim Löw se verrait bien prendre le poste de sélectionneur

L'ancien sélectionneur allemand Joachim Löw, qui avait infligé le 7-1 au Brésil lors de la Coupe du monde 2014, se verrait bien revenir sur un banc en devenant le sélectionneur de la Seleçao, selon le journal Bild.

Pas sûr que les supporters brésiliens apprécient le clin d'oeil : neuf ans après avoir été le sélectionneur de l'Allemagne qui avait infligé le fameux 7-1 au Brésil lors de la Coupe du monde 2014, Joachim Löw se verrait bien sur le banc de la Seleçao, d'après Bild. La sélection cinq fois championne du monde, actuellement dirigée par l'intérimaire Ramon Menezes, cherche toujours le successeur de Tite, parti après le dernier Mondial.

Löw, de son côté, n'a plus de poste depuis l'Euro 2020, disputé en 2021, et l'élimination de l'Allemagne en huitième de finale contre l'Angleterre. Il avait passé 15 années à la tête de la Mannschaft, avec comme bilan un titre mondial (2014), une troisième place (2010) et une finale d'Euro (2008).

De grands noms évoqués depuis le Mondial

Il a toutefois quitté la sélection allemande sur plusieurs échecs, avec l'Euro 2020, donc, mais aussi l'élimination au premier tour du Mondial 2018 malgré un groupe abordable avec la Suède, le Mexique et la Corée du Sud. Loin du football depuis bientôt deux ans, il a récemment partagé publiquement son envie de retrouver un banc.

Joachim Löw n'est pas le seul nom qui ressort pour le poste de sélectionneur du Brésil. Depuis plusieurs semaines, il a été question de Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane, Luis Enrique et même Pep Guardiola, sans qu'aucun n'ait jusqu'ici donné son accord pour reprendre la Seleçao. C'est peut-être l'ouverture qu'il fallait pour l'Allemand.