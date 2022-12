Brésil-Croatie: le sélectionneur Tite annonce son départ après l'élimination de la Seleçao

En conférence de presse après la défaite face à la Croatie (1-1, 4-2 tab) lors des quarts de finale de Coupe du monde, Tite a confirmé son départ de son poste de sélectionneur du Brésil. Le technicien de 61 ans était arrivé à la tête de la sélection auriverde en juin 2016.

Comme Luis Enrique avec l'Espagne, Tite n'a pas survécu à l'élimination du Brésil en Coupe du monde. Après la défaite (1-1, 4-2 tab) face à la Croatie ce vendredi aux portes du dernier carré, le technicien a annoncé son départ en conférence de presse. L'homme de 61 ans avait prévenu, avant la compétition, son souhait de quitter son poste, peu importe le résultat.

Arrivé à la tête du Brésil en juin 2016, prenant la suite de Dunga, Tite a disputé 81 matchs avec la sélection auriverde. "C'est une défaite douloureuse mais je suis en paix avec moi-même, a déclaré Tite. C'est une fin de cycle mais j'avais déjà prévenu il y a plus d'un an et demi, je suis un homme de parole. Je n'aurais pas fait de drame pour rester même en cas de victoire, tous ceux qui me connaissent le savent."

Une Copa America au palmarès

Voilà depuis 2002 que le Brésil attend une nouvelle victoire en Coupe du monde. En 2018, Tite était déjà sur le banc lors de l'élimination dès les quarts de finale face à la Belgique. Lors de son mandat, le Brésil a remporté la Copa America en 2019 mais a perdu aussi en finale en 2021, face à l'Argentine.

"Je ne suis pas en mesure d'évaluer le travail effectué, a réagi Tite, interrogé sur son bilan, toujours sur le coup de cette défaite face à la Croatie. Si Neymar a ouvert le score ce vendredi avant la mi-temps de la prolongation, les Vatreni ont égalisé grâce à Bruno Petkovic et ont obtenu la victoire lors d'une séance de tirs au but... une spécialité pour eux.

La presse brésilienne spécule déjà sur le nom du successeur de Tite. Mano Menezes, Abel Ferreira et Dorival Júnior figurent parmi les principaux prétendants pour reprendre le poste. La Fédération a néanmoins indiqué ces derniers jours qu'il ne devrait pas y avoir de négociations et par conséquent d'annonce avant janvier.