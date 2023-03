Football: la liste du Brésil pour l'amical face au Maroc, sans Neymar mais avec plusieurs nouveaux

Ramon Menezes, sélectionneur par intérim du Brésil depuis le départ de Tite, a dévoilé la liste des joueur retenus pour le match amical face au Maroc le 25 mars. Seuls 11 joueurs présents lors du Mondial au Qatar ont été appelés.

Pas de Neymar face aux Lions de l'Atlas. Le Parisien, blessé à une cheville, n'a pas été appelé vendredi par le sélectionneur par intérim de la Seleçao Ramon Menezes pour le match amical contre le Maroc prévu le 25 mars à Tanger. Le numéro 10 a subi une entorse à la cheville droite avec des lésions ligamentaires le 19 février, lors d'un match de Ligue 1 face à Lille. Christophe Galtier a indiqué ce jour en conférence de presse que Neymar ne serait "pas disponible" mercredi prochain, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions sur le pelouse du Bayern Munich (sur RMC Sport).

"Il continue sa rééducation, un point sera fait lundi pour préciser l'évolution", a indiqué le club parisien dans un communiqué. "Il n'aura pas les conditions cliniques pour nous rejoindre en sélection" à temps pour le match amical contre le Maroc, a précisé de son côté le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, lors de l'annonce de la première liste de la Seleçao depuis l'élimination en quarts de finale du Mondial 2022.

Vitor Roque, le crack annoncé au Barça, est bien là

Seuls 11 joueurs présents lors de cette Coupe du monde au Qatar ont été appelés par Ramon Menezes, dont certaines valeurs sûres comme Casemiro et Lucas Paqueta au milieu de terrain, ou Vinicius Junior en attaque. Parmi les absences notables : Thiago Silva, 38 ans, blessé et qui pourrait annoncer prochainement sa retraite internationale, et le gardien de Liverpool Alisson, titulaire au Qatar. Le défenseur parisien Marquinhos est lui le seul représentant du championnat de France.

Le sélectionneur par intérim a choisi un groupe jeune, avec 24 ans de moyenne d'âge, et neuf joueurs appelés pour la première fois, comme Vitor Roque, attaquant prometteur de 18 ans évoluant à l'Athletico Paranaense et annoncé proche du Barça. Ramon Menezes, qui vient de remporter le mois dernier le championnat sud-américain des moins de 20 ans sans perdre le moindre match, a été choisi pour prendre les rênes de la Seleçao principale en attendant la nomination du successeur de Tite.

Ce dernier avait annoncé il y a un an déjà qu'il quitterait son poste de sélectionneur à l'issue du Mondial. Selon la presse brésilienne, le premier choix de la fédération pour le remplacer est Carlo Ancelotti, actuellement au Real Madrid, mais ce dernier ne devrait pas prendre de décision sur son avenir avant la fin de la saison européenne.

Les 23 Brésiliens convoqués :

Gardiens : Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Arthur (América-MG), Emerson (Tottenham), Alex Telles (Séville), Renan Lodi (Nottingham Forest), Ibañez (AS Rome), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Robert Renan (Saint-Pétersbourg)

Milieux : André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paqueta (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Attaquants : Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinicius Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico-PR)