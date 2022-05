Cameroun: sans club depuis un an et demi, Chedjou annonce sa retraite

Aurélien Chedjou a fait savoir ce mardi qu’il raccrochait les crampons. Le défenseur central de 36 ans était sans club depuis son départ de Turquie il y a un an et demi. L’international camerounais, qui a disputé deux Coupes du monde, avait remporté la Ligue 1 et la Coupe de France avec Lille en 2011.

La fin d’une longue aventure. Dans un message rédigé en anglais sur les réseaux sociaux, Aurélien Chedjou a annoncé ce mardi qu’il raccrochait les crampons. A l’âge de 36 ans (il fêtera ses 37 ans fin juin). Le défenseur central était sans club depuis son départ d’Adana Demirspor (Turquie), il y a un an et demi. Né à Douala et formé au Cameroun, Chedjou a porté le maillot des Lions Indomptables à 49 reprises (1 but), entre 2009 et 2016. Le temps de disputer deux Coupes du monde.

Arrivé à 15 ans en Europe, il a d’abord côtoyé les équipes de jeunes de Villarreal, en Espagne. Avant de traverser les Pyrénées, pour rejoindre Pau, Auxerre, puis Rouen. C’est là que Lille est venu le chercher en 2007. Sous le maillot du Losc, Chedjou a pris une autre dimension et remporter ses premiers trophées. Son association en charnière centrale avec Adil Rami a fait les beaux jours du Losc, vainqueur du championnat et de la Coupe de France en 2011. Juste avant l’arrivée des propriétaires qataris au PSG. "Tu seras toujours chez toi à Lille", a d’ailleurs tweeté le club nordiste en guise d’hommage.

Un petit pont qui a fait sourire Zlatan

Les plus pointus se rappelleront aussi de son superbe petit pont sur Zlatan Ibrahimovic, lors d’un match face à Paris en 2013. Un geste inattendu qui avait fait sourire le géant suédois. Au total, Chedjou a disputé 176 matchs de L1 (10 buts, 3 passes décisives), avant de s’envoler pour la Turquie, où il a porté les couleurs de Galatasaray (champion en 2015), Basaksehir et Bursaspor. Le tout entrecoupé d’un prêt à Amiens en 2019-2020. Il a également participé à 26 matchs de Ligue des champions avec ses différentes équipes.