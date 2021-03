Chelsea: Rüdiger confirme qu'il a failli signer au PSG lors du mercato estival

Le défenseur central allemand de Chelsea, Antonio Rüdiger, a confirmé ce mardi qu'il avait failli rejoindre le PSG à la fin du dernier mercato estival. Avant que l'opération ne capote, et que finalement, Thomas Tuchel rejoigne les Blues et le relance.

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, il est un titulaire indiscutable dans la défense des Blues. Et mercredi soir encore, Antonio Rüdiger devrait débuter le 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid (21h, sur RMC Sport). Une petite revanche, pour un joueur placardisé en début de saison, et qui était tout proche de rejoindre fin septembre... le PSG.

"Il y avait deux équipes qui… En fait, il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais, pour être honnête: c’était le PSG, a expliqué ce mardi l'international allemand en conférence de presse. Il y avait aussi eu des discussions avec Mourinho (l’entraîneur de Tottenham, ndlr), mais au final rien ne s’est passé."

"J’étais un peu déçu car je connaissais ma situation à Chelsea"

Comme indiqué à l'époque par RMC Sport, Thomas Tuchel, alors coach de Paris, avait fait le forcing pour attirer son compatriote au Parc des Princes. Mais les négociations avaient traîné car Paris proposait un prêt, alors que Chelsea voulait vendre l'ancien joueur de Stuttgart.

"Ça ne s’est pas fait avec Tuchel, se souvient le défenseur allemand. J’étais un peu déçu car je connaissais ma situation à Chelsea, je savais que je n’allais pas jouer beaucoup. Puis j’ai eu une discussion avec l’ancien entraîneur, Frank Lampard, et j’ai réintégré l’équipe, du moins sur le banc. J’ai travaillé, et j’ai pu jouer quelques matchs, notamment les derniers de son ère." Avant d'enchaîner avec l'arrivée du technicien allemand.

"Aujourd’hui les choses vont mieux pour moi, j’en suis heureux, car je me suis toujours senti à l’aise au sein du club, glisse Rüdiger, sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2022. Ils m’ont bien traité, aucun dirigeant ne m’a jamais dit que je devais partir, et Frank Lampard non plus. Au final, le prêt que je désirais ne s’est pas fait, mais personne ne m’a poussé vers la sortie."