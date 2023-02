Comment l'OM a-t-il pu dépenser autant pour Vitinha? Les explications de Longoria

En conférence de presse, après avoir présenté Azzedine Ounahi et Vitinha, les dernières recrues de l'OM cet hiver, le président Pablo Longoria a fait un point sur la situation économique du club et du mercato.

Pour s'attacher les services de Vitinha et Azzedine Ounahi dans les derniers jours du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille a engagé 40 millions d'euros en indemnité de transfert. Un budget important pour deux jeunes talents qui doivent encore prouver au plus haut niveau. "Avec le développement [économique] de la Premier League, les jeunes joueurs en Europe coûtent de plus en plus cher. La concurrence est immense", a commenté le président marseillais Pablo Longoria en conférence de presse, après la présentation de ces deux recrues.

À lui seul, Vitinha coûte 32 millions d'euros en indemnité. "Dans le marché des jeunes attaquants, les chiffres sont importants", a admis le dirigeant espagnol. Mais il y trouve son compte: "On veut créer de la valeur et avoir des joueurs qui valorisent l'effectif".

"On n'a pas changé de dimension"

Pablo Longoria a ensuite expliqué comment il s'y était pris pour ces deux signatures: "Pour Ounahi et Vitinha, la volonté du joueur est importante. Si un joueur veut vraiment aller dans un club, t'es en position de force. Après, la situation économique de Braga n'est pas celle d'Angers. Chaque transfert est différent. Il faut trouver le meilleur timing possible pour faire des opérations. Dans notre cas, on avait bien établi la stratégie d'attendre jusqu'à la fin pour Ounahi. Pour chercher à éliminer tous les clubs concurrents. Dans le cas de Vitinha, c'est différent et lié à la nécessité d'avoir un numéro 9 après la vente de Bamba Dieng."

En outre, le patron de l'OM a tenu à clarifier la situation économique du club, en insistant sur le fait qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur les chiffres qui fuitent dans la presse: "Je suis toujours surpris qu'on parle toujours du prix d'un joueur avec les montants des transferts. Il faut prendre en considération le salaire, la durée du contrat. C'est complexe. Il faut tenir compte de la trésorerie, savoir en combien de temps on paie les joueurs. Il y a la masse salariale à stabiliser, les prix de vente, savoir à quel moment les clubs paient les joueurs."

"On n'a pas changé de dimension, a ajouté Pablo Longoria. On fait du football avec les moyens à disposition. On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l'effectif en jouant sur la trésorerie, sur la capacité d'amortissement, sur les salaires des joueurs pour avoir une situation économique au 1er février identique à celle du 31 décembre. On pense avoir renforcé l'effectif. C'est donc une indication économique positive".