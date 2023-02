EN DIRECT - OM: suivez la présentation des recrues Azzedine Ounahi et Vitinha

Recruté par l'OM en provenance d'Angers contre huit millions d'euros, Azzedine Ounahi (22 ans) a disputé son premier match avec Marseille et marqué à Nantes (0-2), mercredi. Il a séduit ses partenaires, dont Valentin Rongier.

"C’est du ich-ich! C’est magnifique, a commenté le milieu de terrain olympien en zone mixte après la rencontre. Il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien. On l’a félicité et j’espère qu’il va nous en mettre beaucoup d’autres comme ça."