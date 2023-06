Deux agents de joueurs du FC Nantes placés en garde à vue

Deux agents de joueurs du FC Nantes ont été placés en garde vue ce mardi dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'exercice illégal de la profession d'agent.

Un petit coup de filet. Deux agents de joueurs du FC Nantes ont été placés en garde vue ce mardi dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'exercice illégal de la profession d'agent, a appris l'AFP de source judiciaire, confirmant une information du journal Presse Océan.

Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc a confirmé "ce double placement en garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur", sans autre précision.

L'agent de Moussa Sissoko cité

Selon Presse Océan, Bakari Sanogo et Joaquim Batica, agents de certains joueurs nantais, ont été placés en garde à vue au commissariat de Nantes, dans le cadre d'une enquête menée depuis juin 2022. L'enquête porte sur des faits d'"exercice illégal de l'activité d'agent sportif", "faux et usage de faux", "abus de biens sociaux", "blanchiment de fraude fiscale aggravée" et "blanchiment en bande organisée", indique le journal.

Le 10 mai 2022, trois jours après le sacre nantais en Coupe de France, trois responsables du club avaient déjà été placés en garde à vue pendant plusieurs heures dans le cadre d'une enquête sur des transferts de joueurs. Selon plusieurs médias, les enquêteurs s'intéressaient alors à des commissions versées à Bakari Sanogo lors de plusieurs transferts.

Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions avaient aussi été menées en décembre 2020 au siège du club, au centre d'entraînement de la Jonelière. Agent de Moussa Sissoko, Bakari Sanogo est un intermédiaire proche de Waldemar Kita, le président du club nantais, qui a régulièrement fait appel à ses services dans ses recrutements.