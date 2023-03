Emmanuel Adebayor annonce la fin de sa carrière de joueur

Emmanuel Adebayor a fait savoir ce mardi qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur, à l’âge de 39 ans. L’attaquant togolais a décidé de raccrocher plus de trois ans après sa dernière aventure en Europe. Il aura notamment porté les couleurs de Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham ou du Real Madrid.

Clap de fin pour Emmanuel Adebayor. L’attaquant togolais a décidé de ranger ses crampons. Une bonne fois pour toutes. Le joueur de 39 ans l’a annoncé ce mardi en postant un message et une vidéo sur les réseaux. "Avec des hauts et des bas, ma carrière d'athlète professionnel a été une aventure incroyable. Merci à mes fans d'avoir été là à chaque étape. Je suis très reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu et j'ai hâte de voir ce qui m'attend", a écrit l’homme aux 66 sélections avec les Éperviers (29 buts).

Plus de trois ans après la fin de son parcours en Europe, marqué par ses expériences en Turquie (à Basaksehir et Kayserispor), Adebayor avait un peu disparu des radars. Son bref passage au Paraguay, sous les couleurs de l’Olimpia Asuncion, s’est soldé par un échec.

Une carrière marquante en Europe

Avant cela, l’avant-centre d’1,92m, connu pour son fort caractère, a effectué une carrière remarquée sur le Vieux Continent. Arrivé à Metz à l’âge de 15 ans, le natif de Lomé a évolué à Monaco, avant de s’épanouir en Premier League avec Arsenal, Manchester City, Tottenham ou Crystal Palace. Il est également passé par le Real Madrid en 2011.

Élu joueur africain de l’année en 2008 (12e du Ballon d’or cette année-là), Emmanuel Adebayor a participé à près de 600 matchs professionnels, en marquant plus de 200 buts (toutes compétitions confondues). Finaliste de la Ligue des champions 2004 avec Monaco, il a remporté la Coupe du Roi avec le Real et disputé la Coupe du monde 2006 en Allemagne avec son pays (élimination en phase de poules).