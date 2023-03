Barça-Real: pourquoi Benzema concentre les critiques après son Clasico raté

Karim Benzema (35 ans) est la cible de critiques nourries dans la presse espagnole ce lundi après son Clasico raté, dimanche. Son état physique interpelle et les voix pour une nouvelle recrue en attaque se font plus fortes.

Un Clasico raté peut remettre beaucoup de choses en question. Karim Benzema (35 ans) est l’objet, ce lundi, de vives critiques et d’inquiétudes après être passé à travers son match lors de la défaite du Real Madrid sur le terrain du FC Barcelone (2-1). Hormis une frappe d’entrée de jeu et un petit pont sur Gavi, l’ancien international français est désigné comme le coupable idéal de ce revers par le journal madrilène As qui lui assène la note de 0/10.

Ses pépins physiques au coeur des critiques

Le quotidien se justifie en qualifiant l’attaquant "d’invisible encore une fois", "à mille lieues de cette version brillante qui lui a valu le Ballon d'Or", "sans rythme" et "lent". Marca, autre média proche du club de la capitale, se montre moins véhément mais tout aussi critique. "Il n'y est pas. Du moins, il n’est plus comme avant." Le journal s’inquiète de son "manque d'étincelle physique". Et il n’est pas le seul. Malgré un rendement très honorable (19 buts en 29 matchs), l’ancien Lyonnais traverse une saison hachée par les blessures. Il y eut d’abord cette surcharge musculaire sur une cuisse qui l’a incité à ne prendre aucun risque (9 matchs manqués sur 21) pour ne pas compromettre ses chances de participer à la Coupe du monde.

Il a finalement dû y renoncer en se blessant lors d’un entraînement avec l’équipe de France peu de temps avant le match d’ouverture face à l’Australie (4-1). Benzema n’a pas accepté ce forfait et continue d’envoyer des piques à Didier Deschamps, sélectionneur, sur les réseaux sociaux. S’il a repris la compétition sur une joli rythme (4 buts lors de ses trois premiers matchs post-Mondial), Benzema n’a plus marqué en Liga depuis le 22 janvier. Entre temps, il a tout de même trouvé la faille lors du Mondial des clubs mais aussi trois fois contre Liverpool en Ligue des champions (2-5, 1-0). Ce qui rend les critiques du moment très sévères.

"A des années lumières de ce qu’il a été la saison dernière"

La perte probable du titre en Liga, le rendement moins élevé de Benzema et ses pépins physiques tendent la presse espagnole, quelques mois seulement après avoir décroché le Ballon d’or. "Les Espagnols sont excessifs", reconnaît Fred Hermel, spécialiste du football espagnol, dans l’After même s’il remarque une baisse de niveau de "KB9". "Mais, il est à des années lumières de ce qu’il a été la saison dernière, physiquement, il n’est pas là, ajoute-t-il. Il a cette petite seconde de retard, même dans ses choix. Ce qui me surprend et m’inquiète le plus c’est de le voir ne pas prendre les bonnes décisions, lui qui lit tellement bien le football."

Ses neuf ballons perdus ont crispé les observateurs, dimanche. Son cas a notamment agité les débats de l’émission El Chiringuito où certains consultants militent pour l’arrivée d’un renfort, comme Dusan Vlahovic (Juventus), lors du prochain mercato. D’autres soulignent la position délicate des dirigeants madrilènes à l’égard de son capitaine et Ballon d’or. "Tu ne peux pas prendre un remplaçant à Benzema juste après la meilleure année de sa carrière", lance un intervenant de l’émission. La question se posera l’été prochain alors que le Français devrait prochainement étendre son bail d’une saison supplémentaire.