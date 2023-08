EN DIRECT - OM: suivez les présentations d'Ismaïla Sarr et Renan Lodi en live

Bienvenue sur le site et l'application de RMC Sport pour suivre en direct et en intégralité les conférences de presse de présentation d'Ismaïla Sarr et Renan Lodi.

Après Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang jeudi, c'est au tour de l'ailier sénégalais et du latéral brésilien d'être officiellement intronisés ce vendredi.