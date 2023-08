EN DIRECT - OM: suivez les présentations de Kondogbia et Aubameyang

L'Olympique de Marseille a multiplié les recrues lors du mercato estival avec notamment les arrivées de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang. Au lendemain du dernier match de préparation de l'été, le club phocéen va officiellement présenter le milieu centrafricain et le buteur gabonais ce jeudi. Les deux joueurs seront accompagnés du président Pablo Longoria à partir de 13h45. Un rendez-vous médiatique à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Le président Longoria avec les deux recrues Sans surprise, Pablo Longoria sera présent lors du rendez-vous médiatique de ses deux joueurs. Le président de l'OM sera donc au côté de Geoffrey Kondogbia à 13h45 pui avec Pierre-Emerick Aubameyang à 14h45.



