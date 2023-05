Eredivisie: en conflit avec le club, Ruud van Nistelrooy claque la porte du PSV

Moins d'un an après sa prise de fonctions, l'entraîneur du PSV Ruud van Nistelrooy a rendu son tablier, suite à des conflits avec ses adjoints et certains joueurs, selon la presse néerlandaise.

Petit coup de tonnerre aux Pays-Bas. À quatre jours de l'importantissime dernier match de la saison en Eredivisie, Ruud van Nistelrooy, l'entraîneur du PSV, a remis sa démission, informe le club, qui "regrette sa décision". Van Nistelrooy a expliqué ce (mercredi) matin qu'il n'avait pas assez de soutien au sein du club pour continuer plus longtemps", détaille le communiqué du club.

Le média batave De Telegraaf rappelle que des tensions avaient émergé ces dernières semaines entre l'ancien joueur de Manchester United et ses adjoints, Fred Rutten et André Ooijer (le premier cité assurera par ailleurs l'intérim pour le dernier match de la saison, à Alkmaar), et des joueurs se seraient plaints de l'ex-attaquant du Real auprès de la direction.

Un dernier match avec la Ligue des champions comme enjeu

Deuxième d'Eredivisie et qualifié pour le deuxième tour qualificatif de Ligue des champions en l'état actuel des choses, le PSV demeure sous la menace de l'Ajax, troisième et virtuellement qualifié pour les barrages de la prochaine Ligue Europa. Mais une victoire des Amstellodamois à Twente, couplée à un revers du club d'Eindhoven face à l'AZ (quatrième, provisoirement intégré aux tours de qualification de Ligue Europa Conférence, et qui cherche à rafler la troisième place aux Ajacides), coûterait cette fameuse deuxième position au PSV.

En moins de dix mois passés sur le banc du PSV, Ruud van Nistelrooy a remporté la Supercoupe des Pays-Bas en début de saison, puis la Coupe des Pays-Bas fin avril, contre l'Ajax à chaque fois.