Everton: Digne tacle Benitez dans son message d’adieu, avant de rejoindre Aston Villa

A l’heure d’officialiser son transfert à Aston Villa, Lucas Digne a posté un message d’adieu aux supporters d’Everton sur les réseaux sociaux. Et le latéral gauche de 28 ans en a profité pour tacler son entraîneur Rafael Benitez, avec qui il entretient une relation tendue.

Une petite phrase cinglante et lourde de sens. Au moment de s’engager avec Aston Villa, qui a officialisé ce jeudi son arrivée, Lucas Digne a posté un long message sur les réseaux à l’attention des supporters d’Everton. Et le latéral gauche en a profité pour tacler son entraîneur Rafael Benitez, avec qui il entretenait des rapports tendus ces dernières semaines.

"Parfois, il suffit d’une seule personne extérieure pour détruire une belle histoire d’amour", a écrit l’international français (43 sélections), qui avait prolongé l’an passé jusqu’en 2025 avec les Toffees.

Mis au placard depuis un mois et demi, Digne vivait particulièrement mal la situation. L’ancien joueur de Lille et du Barça n’est plus apparu sur un terrain depuis la défaite d’Everton dans le derby face à Liverpool, début décembre en Premier League (1-4). De quoi envenimer sa relation avec Benitez et précipiter son départ chez les Villans de Steven Gerrard, qui auraient déboursé près de 30 millions d’euros pour le recruter.

Digne avait "l’ambition de rester longtemps" à Everton

Malgré cette rancœur non dissimulée, Digne a tenu à remercier le club d’Everton et ses fans pour les trois années et demie qu’il a passé à leurs côtés: "Dès le premier jour, tout le monde m'a reçu avec beaucoup de chaleur et j’en serai toujours reconnaissant. J'ai adoré faire partie de la famille Everton. J'ai toujours travaillé dur pour satisfaire les fans, sur et en hors du terrain. J'ai adoré la relation entre les fans et les joueurs, à Goodison Park mais aussi dans la vie de tous les jours."

"Il y a seulement un an, j'ai signé un nouveau contrat avec l'ambition de rester longtemps dans ce club. Mon rêve était d'aider le club à revenir à sa place, mais tout doit avoir une fin, expliquet-il. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que cela se termine de cette façon. Ce qui s'est passé et certaines choses qui ont été dites à mon sujet au cours du dernier mois m'ont rendu très triste. Mais je n'entrerai pas dans une guerre des mots avec qui que ce soit. Le club et les fans ne méritent pas ça. Moi non plus. Il y a tellement de bonnes personnes, honnêtes, à Everton. Je vous souhaite le meilleur! Cela a été un plaisir et un honneur de jouer pour vous. Je vous emporterai toujours dans mon cœur, partout où j’irai".