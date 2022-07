Mercato: fin de la piste pour le PSG, Scamacca va rejoindre West Ham selon la presse italienne

La presse italienne annonce ce vendredi soir qu'un accord a été bouclé entre Sassuolo et West Ham pour le transfert de Gianluca Scamacca. Ciblé par le PSG depuis plusieurs semaines, l'attaquant de 23 ans va rejoindre la Premier League pour 36 millions d'euros hors bonus.

Après des semaines de feuilleton, l'issue semble cette fois connue: selon Sky Sport et la Gazzetta dello Sport en Italie, Gianluca Scamacca va s'engager avec West Ham. Et non avec le PSG, qui négociait depuis des semaines pour un transfert avec Sassuolo et avait été refroidi par le prix demandé (initialement autour de 50 millions d'euros).

36 millions + six de bonus

Le tarif justement: il est estimé à 36 millions d'euros, avec six millions de bonus et un pourcentage à la revente (10%). Les Hammers seront allés plus vite que les Parisiens, le club londonien étant entré plus tardivement dans la danse pour faire venir le joueur. Le pensionnaire de Premier League lâche un nouveau gros billet, après avoir dépensé 35 millions d'euros pour le défenseur de Rennes Nayef Aguerd.

L'accord pour Gianluca Scamacca est pour l'heure verbal et il reste encore, pour le joueur, à satisfaire la visite médicale avant de s'engager avec West Ham. Le club ne compte pas s'arrêter là puisque la piste menant à Filip Kostic, milieu de terrain de l'Eintracht Francfort, est toujours d'actualité.