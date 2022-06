Mercato: c'est officiel pour Aguerd à West Ham, jackpot pour Rennes

West Ham a officialisé l’arrivée de Nayef Aguerd (26 ans), ce lundi contre 35 millions d’euros, selon la presse anglaise. Une belle plus-value pour le Stade Rennais, deux ans après l’arrivée du défenseur marocain en provenance de Dijon.

Nayef Aguerd (26 ans) est officiellement un joueur de West Ham. Le club londonien a annoncé, ce lundi, la signature du défenseur marocain pour cinq ans. Selon les médias anglais, le montant de la transaction s’élèverait à 35 millions d’euros. Une grosse plus-value pour le Stade Rennais qui avait recruté le défenseur marocain contre quatre millions d’euros en 2020 en provenance de Dijon. En deux saisons (80 matchs, 7 buts), le joueur est monté en puissance et s’est imposé comme une valeur sûre du poste en Ligue 1 grâce à sa lecture du jeu et son aisance dans le jeu aérien.

Grosse plus-value pour Rennes

Il a participé à la première participation du club en Ligue des champions la saison dernière avant de prendre une part active à la belle campagne des Rennais en Ligue 1 (4e) en 2021-2002. Samedi, il avait annoncé son départ en publiant une longue lettre de remerciements aux supporters, à ses coéquipiers, aux dirigeants et à ses deux entraîneurs Bruno Genesio et Julien Stéphan (désormais à Strasbourg et qui avait participé à le faire venir).

Aguerd a signé un contrat de cinq ans avec le club londonien où il portera le numéro 27. "J'étais vraiment excité quand j'ai entendu parler de l'intérêt de West Ham, a confié l’international marocain sur le site du club. Quand j'en ai entendu parler, j'ai su que je devais aller en Premier League, car c'est un rêve pour chaque joueur. West Ham est un club historique. J'ai vu quelques-uns de leurs matchs cette année, et j'ai vu les fans et l'ambiance était fantastique, avec les bulles (qui accompagnent l’entrée des joueurs sur le terrain, ndlr)! J'ai parlé avec le manager (David Moyes) et il m'a montré qu'il était très intéressé, donc c'était facile de choisir de venir à West Ham."

Le club breton va désormais se mettre en quête d’un remplaçant dans ce secteur de jeu déjà démuni la saison dernière (ils n’étaient que trois spécialistes avec Aguerd, Warmed Omari et Loïc Badé).