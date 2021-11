Fiorentina: Dusan Vlahovic, la pépite serbe que tous les clubs voudront s'arracher

Attaquant vedette de la Fiorentina, Dusan Vlahovic s'impose à 21 ans, aux côtés de Kylian Mbappé et Erling Haaland, comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération.

La Fiorentina possède en son sein une véritable bombe à retardement qui ne demande qu’à exploser, un diamant brut à polir pour qu’il révèle tout son éclat. Le jeune international serbe Dusan Vlahovic, auteur de 8 buts en 11 matches cette saison - soit la moitié des buts de son équipe en championnat - 25 réalisations en 34 rencontres de Serie A en 2021, sacré meilleur espoir du championnat italien la saison passée, a inscrit un triplé dimanche contre la Spezia (3-0), guidant les siens vers un succès aisé, qui rapproche la Viola des places européennes.

Recruté au Partizan Belgrade en 2018, où il a marqué une constellation de buts dans sa jeunesse, Dusan Vlahovic connaît une croissance vertigineuse depuis qu’il est arrivé en Italie. Une progression entamée sous les ordres de Cesare Prandelli. Mais c’est bien dans son pays d’origine que ce talent précoce se révèle aux yeux des plus grands clubs européens. Des émissaires de la Juventus, Arsenal, Manchester City l’ont régulièrement observé à cette époque, tandis que le PSG se serait lui aussi penché sur le cas de la pépite serbe, dotée d’une technique rare pour un joueur de ce gabarit, comme en atteste son coup franc sublime inscrit contre Cagliari.

On ne parle pas ici d’un simple finisseur mais d’un attaquant moderne pour le moins complet, alliant puissance physique et finesse technique, capable de remiser en pivot et de peser sur une défense, comme de s’insérer dans les circuits de passe de son équipe. Précoce, Dusan Vlahović a débuté à l'âge de 15 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur du Partizan Belgrade, avant de devenir quelques jours plus tard son plus jeune buteur. Le derby de Belgrade entre l’Etoile Rouge des Delije et le Partizan des Grobari est le premier temps fort de sa jeune carrière. Dans une ambiance incandescente, en 2016, Dusan Vlahovic devient le plus jeune joueur à disputer le fameux Večiti derbi à 16 ans et 30 jours, passant ainsi devant Luka Jovic.

Éternel insatisfait

Appelé à devenir le nouveau fer de lance du Partizan en attaque, Dusan Vlahovic est un garçon ambitieux, désireux de marcher sur les traces de son idole, Zlatan Ibrahimovic. Pour son caractère impétueux et sa volonté de ne jamais abandonner, son goût de l’effort et du travail également, le parallèle est vite tracé. Éduqué et humble, l’attaquant est une machine à gagner sur le terrain. "Quand je joue, je ne connais ni mon père ni ma mère. Pour moi, le terrain est une question de vie ou de mort, il faut avoir beaucoup d'estime de soi et croire en soi pour y parvenir", confia-t-il un jour à DAZN. "Il veut gagner et n’est jamais satisfait, même à l’entraînement", confirmera son entraîneur. Une forte personnalité.

A seulement 21 ans, à un âge où la plupart des joueurs découvrent le très haut niveau, lui réclame des responsabilités, dans une équipe construite autour de lui. Une place aussi importante implique de grandes responsabilités, il les assume. Mais il apprend aussi à ses dépens qu’à celui à qui on a confié beaucoup de responsabilités et de privilèges, on demandera encore beaucoup plus en retour, notamment une certaine rigueur morale, en l’occurrence d’être responsable de ses mots.

"J'aimerais devenir une star de la Fiorentina, je suis dans un club important, où les joueurs grandissent et réussissent, où il est agréable de jouer et où les fans et la ville sont fantastiques : je veux rester ici le plus longtemps possible. Mes pensées sont uniquement pour la Fiorentina, je dois donner le meilleur de moi-même pour la ville et ses fans", déclarait-il à Sky Sport Italia en avril 2020.

Un an plus tard, le 5 octobre 2021, Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, prend le temps d’évoquer dans un communiqué ses vaines tentatives de prolonger le contrat de son joueur, lié au club jusqu’en 2023. "La Fiorentina a fait une offre très importante au joueur, une proposition de contrat qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Notre offre avait également été améliorée à plusieurs reprises au fil du temps pour répondre aux demandes de Dusan et de son entourage, mais malgré tous nos efforts, la proposition de renouvellement n'a pas été acceptée."

Les insultes en tribunes

Deux mois plus tôt, la Nazione, quotidien basé à Florence, relatait pourtant l’existence d’un accord sur la base d’un nouveau contrat, assurant même que "les parties sont désormais en harmonie sur les trois piliers décisifs: nouvelle durée, étendue de l'engagement et photographie de la clause de résiliation". La presse italienne parle alors d’un contrat jusqu’en 2025, avec une offre de 4 millions la première année, passant à 5 la saison suivante. Un accord qui semblait avoir été accepté par l'autre partie, laquelle aurait, cependant, au moment de la signature, voulu augmenter le prix une fois de plus, réclamant 5 millions pour la première année et 6 millions pour les suivantes.

"Dusan ne signera pas de renouvellement avec la Fiorentina, confirmeront plus tard les représentants du joueur. Cet été nous avons apporté une offre de 60 millions plus les bonus, il y avait déjà un accord entre nous et le club acheteur, mais le président Commisso n'a pas voulu entendre les raisons. Rocco a répondu en nous disant que Vlahovic est comme un fils pour lui, qu'il ne le vendrait en aucun cas et qu'il ferait tout pour renouveler son contrat. Nous n'avons pas l'intention de négocier un renouvellement avec la Fiorentina." Commence à se dessiner les raisons d'une rupture inévitable, ouvrant des scénarios impensables il y a encore quelques mois. Comme le transfert de Dusan Vlahovic en janvier.

La situation a déchaîné les enfers en tribunes, Vlahovic essuyant les sifflets de ses propres supporters, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, certains allant jusqu’à considérer qu’il vaut mieux "être treizième avec Vlahovic dans les tribunes qu’avec lui sur le terrain". La situation chaotique s’est quelque peu apaisée depuis, l’international serbe s’étant rendu incontournable aux yeux de la plupart des supporters de la Fiorentina, lesquels n’ont que trop rarement eu l’occasion de goûter à pareille fête, avec l’alléchante perspective d’être européen la saison prochaine. Dusan Vlahovic, à l’instar de Kylian Mbappé, pourrait continuer à rendre de fiers services à son club, mais son avenir semble s’écrire loin de Florence.