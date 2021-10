Mercato: Vlahovic, Witsel, Tchouaméni... Les cibles de la Juve pour cet hiver

Seulement neuvième de Serie A après dix journées, la Juventus devrait chercher à se renforcer cet hiver. Selon La Gazzetta dello Sport, un milieu et un attaquant sont notamment ciblés.

Quinze points pris sur trente possibles. Et déjà treize longueurs de retard sur le duo de tête composé du Napoli et de l’AC Milan. Malgré le départ cet été d’Andrea Pirlo et le retour aux affaires de Massimiliano Allegri, la Juventus Turin peine toujours à convaincre et pointe à une décevante septième place en Serie A avant de défier l’Hellas Vérone ce samedi (18h). Irrités par cette situation, les patrons de la Vieille Dame devraient passer à l’action cet hiver lors du mercato. Deux profils seraient ciblés selon les informations de la Gazzetta dello Sport: un milieu de terrain et un attaquant.

Trois joueurs pourraient partir

À en croire le journal italien, Axel Witsel plairait tout particulièrement à la Juve. Passé par le Standard, Benfica et le Zénith Saint-Pétersbourg, l’international belge de 32 ans évolue depuis trois ans au Borussia Dortmund, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Autre joueur pisté pour renforcer l’entrejeu: le Suisse Denis Zakaria (24 ans), titulaire indiscutable au Borussia Mönchengladbach. La Juve apprécie aussi le Français Aurélien Tchouaméni (21 ans, Monaco), mais elle s’attend à une grosse concurrence dans ce dossier. Elle rêve surtout d’attirer le très prometteur Dusan Vlahovic (21 ans), qui s’est révélé la saison dernière en claquant 21 buts en Serie A avec la Fiorentina.

Lié à la Viola jusqu’en 2023, le jeune buteur serbe, redoutable dans la surface et reparti sur des bases aussi solides cette année (5 buts en 10 matchs), était courtisé par l’Atlético de Madrid l’été dernier, mais son club était parvenu à le garder. Il faudra que la Juve se montre vraiment très convaincante pour l'arracher en cours de saison. Dans le sens des départs, le Gallois Aaron Ramsey (30 ans), l'Américain Weston McKennie (23 ans) et le Suédois Dejan Kulusevski (21 ans) pourraient être poussés dehors cet hiver afin de renflouer les caisses.