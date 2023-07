Galatasaray: l'ovation folle des supporters pour les présentations de Zaha et Icardi au stade

Après être parvenu à attirer l’expérimenté Wilfried Zaha libre de tout contrat, Galatasaray a recruté Mauro Icardi, très performant lors de son prêt la saison dernière. Pour célébrer l’évènement, les deux attaquants ont été présentés au stade, dans une ambiance dingue.

Sur le papier, Galatasaray se construit une équipe vraiment séduisante. En plus des présences de Nicolo Zaniolo et Dries Mertens, les Turcs ont ajouté deux nouvelles armes de prestiges dans leur effectif. Libre de tout contrat après une dernière saison à Crystal Palace, Wilfried Zaha a choisi Galatasaray pour vivre une première expérience hors de l’Angleterre. L’Ivoirien sera en plus, bien accompagné en attaque. Déjà prêté la saison dernière par le PSG, Mauro Icardi est définitivement revenu en Turquie.

Après avoir été accueilli par des milliers de fans dans la nuit de vendredi à samedi à Istanbul, l’Argentin - tout comme Zaha - a eu le droit à une nouvelle belle preuve d’affection de la part des Turcs.

Une ambiance exceptionnelle

Si ces signatures ont déjà été officialisées par Galatasaray, le club tenait à en faire un évènement encore plus spécial avec la "soirée des héros".Une cérémonie de signature a été organisée: les nouveaux venus ont été invités à se présenter au complexe sportif Ali Sami Yen Rams Park, sous les yeux des milliers de fans du club.

Descendu en compagnie de ses enfants, Icardi a accompagné les chants des supporters avec quelques sauts et gestes. Micro en main, Zaha a aussi eu droit à de nombreux cris de joie de la part des fans. Que ce soit au niveau de l’équipe présentée sur le papier, ou de l’ambiance au stade, la saison de Galatasaray devrait être sacrément animée.

Une nouvelle qui devrait encore renforcer la côte d’Icardi, l’ancien Parisien aurait refusé un sacré pont d’or à croire les révélations du président: "Notre précieux joueur Mauro Icardi a rejeté une offre annuelle d'environ 40 millions d'euros et a signé pour un revenu total de 10 millions d'euros, dont 4 millions d'euros ont été couverts par nos sponsors."

"Amener Galatasaray au sommet de l’Europe"

Via un communiqué, le président Dursun Aydin Ozbek a tenu à "adresser un grand merci à nos supporters qui ne nous ont jamais laissé seuls sur le chemin. Grâce à votre soutien, Galatasaray est devenu le club le plus envié de Turquie aujourd’hui. Je crois que chaque fan de Galatasaray qui voit la foule, l'enthousiasme et l'amour ici a des sentiments indescriptibles, comme les miens."

La saison dernière, les Turcs ont terminé champions, notamment grâce à un doublé de Mauro Icardi face à Ankaragücu qui avait scellé ce titre. Mais le dirigeant compte bien voir son équipe atteindre un autre objectif encore plus prestigieux: "Notre objectif est d'amener Galatasaray au sommet de l'Europe dans l'unité et la solidarité, comme par le passé. C’est notre place, chers supporters de Galatasaray."