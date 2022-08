Ils veulent annuler son dernier contrat: le gros coup de pression du Barça à De Jong

The Athletic révèle la demande assez incongrue du Barça à Frenkie De Jong, sur fond de possible transfert à Chelsea.

Le Barça se démène pour trouver de nouveaux revenus, quitte même parfois à les obtenir... de ses propres joueurs. The Athletic révèle que le FC Barcelone a dit à Frenkie de Jong qu'ils souhaitaient annuler son dernier contrat en raison de malversations dont ils auraient eu connaissance.

Cela ne veut pas dire que De Jong se sera plus sous contrat avec le FC Barcelone mais qu'il reviendrait aux conditions de son premier contrat (et pas à celles de la prolongation signée en 2020, dans laquelle il acceptait de différer le paiement de 18 millions d'euros).

Etrange coïncidence

Cela pourrait conduire le joueur à abandonner une partie de ces 18 millions et éclaire d'un jour nouveau le bras de fer actuel entre le clan de Jong et le Barça. L'article ne détaille pas les fameuses "malversations" en question. L'ancienne direction se défend de tout problème, expliquant que le nouveau contrat (comme ceux de Lenglet, Piqué et ter Stegen, annoncés en même temps) a été validé par les deux parties et la Liga.

Frenkie De Jong semble dans le viseur de Chelsea, après un fort intérêt de Manchester united au début du mois de juillet. Etrange coïncidence relevée par The Athletic, la lettre du Barça est partie le 15 juillet, le lendemain de l'échec du deal pour un départ de De Jong à Manchester United, deal qui pourrait être tombé à l'eau en raisond es demandes du joueur de toucher l'argent sur lequel il, s'était assis en 2020.