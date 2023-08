Italie: Mancini assure avoir négocié avec l’Arabie saoudite après sa démission

Accusé de trahison en Italie après sa démission du poste de sélectionneur puis sa signature avec l’Arabie saoudite, Roberto Mancini a assuré en conférence de presse puis sur Instagram avoir signé après son départ de la Nazionale.

Roberto Mancini est peut-être l’un des hommes les plus controversés d’Italie actuellement. Après avoir porté l’Italie sur le toit de l’Europe en 2021 à la surprise générale, l’entraîneur fait l’objet d’un déferlement de qualificatifs incendiaires dans la presse sportive de son pays depuis l’annonce de sa démission du poste de sélectionneur il y a un peu plus de deux semaines. L’annonce de sa signature comme sélectionneur de l’Arabie saoudite le week-end dernier a fortement attisé les braises de la colère contre l’ancienne légende de la Sampdoria Gênes.

"Les fausses informations et les manipulations ont toujours existé"

Officiellement, le technicien a quitté ses fonctions sur fond de désaccord avec le président de la Fédération italienne. "Une fable", "un conte de fées", selon la presse italienne qui a rapidement suspecté Mancini d’avoir quitté ses fonctions pour accepter les folles sommes promises par l’état pétrolier saoudien. Le principal intéressé s’en est défendu lors de sa présentation officielle lundi, puis dans un long message posté sur Instagram mardi. Dans celui-ci, il remercie les supporters et dément les fake news à son sujet.

"Les fausses informations et les manipulations ont toujours existé, les poèmes anciens étaient déjà remplis de fausses nouvelles, diffusées par les dieux uniquement pour confondre les mortels, a-t-il écrit. Le timing est uniquement celui que j'ai également réitéré hier lors de la conférence de presse, c'est-à-dire que le contact réel et concret avec les représentants de la Fédération saoudienne remonte au 18 août (soit cinq jours après l’annonce de sa démission, ndlr), rien de plus. Et puis, pour ceux qui connaissent vraiment le foot sachez que les délais pour parvenir aux accords sont toujours extrêmement rapides, même de quelques jours."

9 juillet 2006 : la défaite en finale face à l'Italie est-elle le plus grand traumatisme de l'histoire des Bleus ? La réponse dépend de la génération d'après Jonathan – 09/07 14:36

"Dans ma vie, le football a toujours été tout pour moi, depuis que je suis à peine plus qu'un enfant, sur les terrains en terre battue, à l'âge de treize ans, toujours et seulement en défiant un ballon, poursuit-il. Et à cette vie, la seule pour moi, j'ai toujours associé des mots fondateurs comme le sacrifice, le travail, le mérite et la confiance. Oui, faites confiance. Car recevoir une confiance totale, avec l'autonomie qui en découle, a toujours été mon critère de premier choix tant dans les relations humaines que professionnelles. Parce que là où il n’y a pas de confiance, il n’y a pas de football, pas de victoire et pas d’avenir. Je compte sur vous et sur votre soutien, cœur et âme, comme seul un vrai fan le sait."