Mercato: presse, politiques, entraîneurs... la "trahison" de Mancini est très mal vécue en Italie

La signature de Roberto Mancini en Arabie Saoudite, quelques jours seulement après plaqué la Nazionale, est vilipendée en Italie.

La décision de Roberto Mancini de rejoindre l'Arabie Saoudite, quelques jours seulement après avoir abandonné la Nazionale, sème la controverse partout en Italie où son départ pour les pétrodollars est difficile à digérer. La polémique, un temps circonscrite au seul football italien prend cette semaine une couleur politique, celle du Parti démocrate italien. Le maire de Pesaro, Matteo Ricci, a lancé une proposition qui n’est pas passée inaperçue, laquelle pourrait se résumer en deux mots, lesquels figurent au bas de sa note rendue publique, et adressée à la région des Marches, d’où est originaire Roberto Mancini: "Dehors Mancini!"

La presse italienne dénonce "une fable", "un conte de fées"

Le maire de Pesaro a tout simplement proposé de retirer l’ancien sélectionneur national italien des vidéos promotionnelles de la région des Marches, dont il est toujours l’ambassadeur, au profit de Gianmarco Tambieri, sacré à la hauteur lors des championnats du monde d’athlétisme. "Nous avons besoin de messages et de témoignages positifs et unificateurs, pas de ceux qui divisent, assène Matteo Ricci (...) beaucoup d'excuses, alors qu'en fin de compte, ce n'était qu'une question de millions, les nombreux qu'il empochera pour aller entraîner l'Arabie Saoudite. Sans hypocrisie, nous savons que le football fonctionne malheureusement ainsi, mais l'équipe nationale ne doit pas être traitée comme un club."

La réclamation de Matteo Ricci a trouvé un certain écho en Italie, et même au sein de son propre parti, où Mauro Berruto, ancien sélectionneur de l’équipe de volley, s’en est pris lui aussi vertement à Roberto Mancini, sur Instagram. Dans une longue publication où il évoque son rapport au maillot, le député égratigne Mancini qu’il accuse de “bafouer le maillot des Azzurri". "Commenter la démission de l'entraîneur national de football, neuf jours après avoir été chargé de la direction technique de l'équipe nationale des jeunes et, 20 jours plus tard, se présenter comme le nouvel entraîneur d'une équipe nationale sans histoire footballistique en échange d'un contrat d'une ampleur embarrassante ? C'est un choix légitime. Bien sûr qu'il l'est. Peut-être que je me suis simplement trompé. Peut-être que tout, vraiment tout, est négociable. Ou peut-être pas."

Ranieri: "Honnêtement, je n'y serais jamais allé"

La presse italienne ne fait pas davantage preuve de mansuétude à l’égard de Roberto Mancini ce mardi matin, et juge même très sévèrement la façon de faire du technicien italien. La Gazzetta dello Sport ironise et parle d'"un conte de fées" auquel elle ne croit pas. Très critiqué en Italie après avoir démissionné de son poste mi-août, Mancini avait d'abord assuré dans la presse que l'intérêt que lui portait l'Arabie saoudite n'expliquait pas sa décision : "Le salaire a été multiplié par cinq ou six, impossible de dire ‘non, reconnaît la Gazzetta'. Il aurait été plus simple de le reconnaître, au lieu de raconter la fable d'un contact avec l'Arabie Saoudite qui aurait eu lieu le 15 août. Personne n'y croit, encore moins les Saoudiens qui, en juin, ayant compris le malaise post-Ligue des nations, l’ont en fait contacté via l’agent Fifa Ramadani."

L’ancien joueur de la Sampdoria et de la Lazio, ex-entraîneur de l’Inter, a posé lundi avec le maillot vert de la sélection saoudienne floqué Mancini 2027, échéance de son contrat. L’Italien a succédé à Hervé Renard, qui avait créé la sensation lors du dernier Mondial en battant l’Argentine de Lionel Messi, future championne du monde. Au micro de DAZN, après la défaite (0-2) de Cagliari contre l’Inter, Claudio Ranieri ne s’est pas éternisé sur le sujet, mais il a tout de même eu une petite pensée pour son confrère et compatriote: "L’Arabie Saoudite ? Honnêtement, je n’y serais pas allé, j’aime avoir d’autres stimulations que l’argent."