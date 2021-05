"Je veux un projet solide autour de moi", ce que Mbappé attend du PSG pour décider de son avenir

Kylian Mbappé a été élu ce dimanche meilleur joueur de la Ligue 1 2020-2021. Au moment de recevoir son trophée, l’attaquant du PSG en a profité pour évoquer à nouveau son avenir. En glissant quelques précisions concernant son avenir.

Il n’y avait pas un suspense incroyable. Et aucune surprise n’est venu modifier la donne. Kylian Mbappé a logiquement été élu meilleur joueur de la Ligue 1 2020-2021, ce dimanche, avant la dernière journée. Irrésistible cette saison, l’attaquant du PSG a plané sur le championnat en inscrivant 26 buts en 30 apparitions. "C’est une fierté immense, une récompense du travail fourni, a-t-il réagi sur Canal +. Je veux remercier mes coéquipiers. C’est un pas de plus dans mon histoire, une ligne en plus et pas des moindres. Si les autres joueurs du championnat disent que tu es le meilleur, il n’y a pas meilleure publicité pour toi."

Interrogé par Laure Boulleau, le champion du monde 2018 en a profité pour évoquer son avenir. Alors que son contrat court jusqu’en 2022, Mbappé n’a toujours pas décidé s’il prolongeait avec le club de la capitale. Ou s’il se laissait tenter par un nouveau challenge. L’avenir du PSG dépend en partie de son choix.

"Je veux un projet solide autour de moi"

"Tout le monde sait que j'ai une profonde attache pour le club, a-t-il expliqué. Déjà, je veux les remercier parce que, quand j'arrive ici (en 2017, ndlr), je ne suis personne. Je suis une promesse. Mais le club m'a tout de suite mis à l'aise, ils m'ont donné la confiance, peut-être plus que je ne le méritais. Je l'ai rendue au fur et à mesure. Quand j'arrive ici, la position que le club me donne est fantastique, j'ai toujours été très reconnaissant envers le président et les différents coaches".

La star de 22 ans a ensuite donné quelques précisions concernant sa future destination. A Paris ou ailleurs: "Ce que je veux, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu'il y a un projet solide autour de moi. C'est le plus important. Je mange football, je vis football. Le projet sportif est primordial. Une certitude de victoire? Il n'y a qu'une équipe qui gagne. On parle de la Ligue des champions? Il n'y a qu'une équipe qui gagne, cela ne veut pas dire que toutes les autres sont mauvaises. Je veux sentir qu'on part avec une équipe pour faire quelque chose. Après, nous les joueurs, on doit jouer. A nous de montrer ce qu'on sait faire. On discute avec le club, on va voir ce qu'il va se passer. J'ai toujours été heureux ici et j'ai passé, jusqu'à présent, quatre années exceptionnelles. On est très clairs avec le club, on va faire les choses dans l'ordre et comme il faut, dans un sens ou dans l'autre."