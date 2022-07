Juventus: Pogba présent pour la reprise... avant même l'officialisation de sa signature

Alors que son retour n'a toujours pas été officialisé par la Juventus, Paul Pogba était bien présent ce dimanche pour la reprise de l'entraînement à Turin et les tests physiques de présaison. Plusieurs vidéos du club montrent notamment le Français en train de signer des autographes à l'entrée du centre.

Le milieu international français Paul Pogba, de retour à la Juventus Turin qui doit officialiser prochainement l'opération, a pris part ce dimanche à la reprise collective des joueurs turinois pour les tests de présaison, selon des images diffusées par le club et le joueur.

Un retour toujours pas officialisé

Pogba (29 ans), portant un maillot d'entraînement aux couleurs de la Juventus, a recroisé la route de plusieurs équipiers connus lors de son premier passage sous les couleurs turinoises (2012-2016), comme Leonardo Bonucci, qu'il présente comme son "ami" en commentaire d'une photo diffusée sur son compte Twitter. La Juve, de son côté, n'a toujours pas officialisé le grand retour du champion du monde 2018 mais a publié dimanche une photo du Français avec ce message: "Qu'il est bon de se retrouver".

Pogba avait annoncé son retour vendredi via une vidéo postée sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit effectuer un voyage entre Miami et l'Italie. Vêtu d'un jogging noir et blanc, les couleurs de la Juve, il y déclarait "Ci vediamo presto" ("à bientôt" en italien). Le club a diffusé de son côté deux autres vidéos, l'une de sa descente d'avion, l'autre où le joueur déclare qu'il est "de retour, très, très heureux et impatient de reporter de nouveau le maillot de la Juventus". Samedi, Pogba a passé sa visite médicale.

A la Juventus pour mieux rebondir

Le joueur était libre après avoir passé six ans à Manchester United. Il devrait signer un contrat à hauteur de huit millions d'euros par saison, plus deux millions d'euros de bonus, selon la presse. Le milieu français a fait le choix de retrouver un cadre connu où il avait triomphé dans le passé, avec notamment quatre titres de champion d'Italie et une finale de Ligue des champions en 2015, perdue face au FC Barcelone.

Attendu impatiemment par l'entraîneur Massimiliano Allegri, en quête de caractère dans son équipe, Pogba espère trouver l'occasion de rebondir à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre). "ManU" avait officialisé son départ le 1er juin, mettant un point final à six années mitigées dans le club où il était arrivé en superstar en 2016 au terme d'un transfert astronomique de quelque 105 millions d'euros ficelé par son agent Mino Raiola, décédé en avril. À son palmarès mancunien, Pogba ne compte qu'une Coupe de la Ligue et une Ligue Europa, deux trophées datant de 2017.