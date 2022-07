Mercato: signature imminente pour Pogba à la Juventus

Paul Pogba va s'engager la semaine prochaine avec la Juventus, selon les informations de RMC Sport. Le milieu international français de 29 ans est libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United.

Ce n'est plus qu'une question de jours. Officiellement sans club depuis la fin de son contrat avec Manchester United le 30 juin dernier, et un temps pressenti au Paris Saint-Germain, Paul Pogba va prochainement s'engager avec la Juventus. La signature aura lieu dans la semaine du 11 juillet, selon les informations de RMC Sport.

C'est donc un nouveau come-back que s'apprête à finaliser Paul Pogba, qui avait évolué avec la Juventus de 2012 à 2016. Il y avait disputé 117 matchs, avec un bilan de 34 buts et 40 passes décisives, avant de filer à Manchester United pour 105 millions d'euros.

Aucun titre en club depuis 2017

À 29 ans, "La Pioche" est en quête de titres. Il n'a plus rien gagné en club depuis le doublé de Manchester United en 2017, avec la Ligue Europa et la League Cup. "Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. (...) Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées", avait-il déclaré en mars dernier dans les colonnes du Figaro.

Sans doute espère-t-il aussi être moins frustré par les blessures. Les Red Devils n'ont pu compter sur lui que pour 20 matchs de Premier League. Ce qui n'est guère rassurant pour les Bleus, à l'approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre).