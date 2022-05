La LFP annonce les dates des deux prochains mercatos de Ligue 1 avec une nouveauté

La Ligue de football professionnel (LFP) a officialisé les dates des deux prochains mercatos (d'été et d'hiver) en Ligue 1 et Ligue 2. Avec une nouveauté en termes d'horaires.

La a annoncé ce mercredi les dates des mercatos pour la saison 2022-2023, adoptées par le Conseil d'administration. Le mercato d'été commencera le vendredi 10 juin à minuit et se terminera le jeudi 1er septembre à 23h.

Clôture à 23h pour des facilités administratives

Une petite avancée d'une heure pour permettre "aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l’application FIFA TMS dont l’horaire de clôture demeure minuit". Cet horaire de 23h concerne donc l'envoi des contrats à la LFP. Cela offre donc un délai d'une heure pour saisir l'opération sur l'application et doit apporter plus de clarté... de quoi mettre fin aux fameux dramas récurrents des documents ou fax qui flirtent avec la limite?

Le mercato d’hiver ouvrira lui le dimanche 1er janvier 2023 à minuit et se terminera le mardi 31 janvier 2023 à 23h00. Là encore, le principe est le même pour la fermeture, avec une saisie sur FIFA TMS jusqu'à minuit.