Mercato en direct: le bel hommage de Pogba à Mino Raiola

Après la victoire face à West Ham, Mikel Arteta a confirmé les ambitions du club londonien concernant le recrutement. "Nous voulons renforcer l'équipe, nous voulons renforcer le onze de départ, nous voulons renforcer la spécificité et la personnalité de nos joueurs, et c'est ce que nous allons chercher à faire. Cela dépendra de nombreux facteurs: combien de joueurs reviendront de leur prêt, notre situation financière par rapport au classement où nous terminons, les exigences des clubs lorsque nous voulons acheter ou vendre des joueurs. Il y a beaucoup de points d'interrogation là-bas, mais c'est le football. Nous avons traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières saisons et nous allons essayer de le gérer de la meilleure façon possible", a confiéle coach des Gunners au micro de Sky Sports.