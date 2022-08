Les raisons de la colère des supporters de l'OM contre Veretout sont-elles fondées?

Depuis que Jordan Veretout est annoncé extrêmement proche de l’Olympique de Marseille, le hashtag #VeretoutNotWelcome a été repris en masse sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de supporters phocéens lui reprochent une prise de position immorale dans une affaire d’agression sexuelle. Mais qu’en est-il réellement? On fait le point sur ce qui est reproché à l’ancien Nantais et sur son véritable rôle dans cette affaire.

Jordan Veretout devrait bientôt arriver sur la Canebière. Et, dans ses bagages, l’international français (29 ans, cinq sélections) débarque avec une sacrée polémique qui n’a cessé d’enfler sur les réseaux sociaux ces derniers jours. À mesure que l’ancien Nantais était annoncé proche de l’Olympique de Marseille, le hashtag #VeretoutNotWelcome fleurissait sur les réseaux sociaux. Au point d’être le sujet le plus discuté sur Twitter pendant de nombreuses heures.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Certains fans ont organisé une véritable fronde en raison du rôle supposé qu’aurait eu Veretout dans une affaire de mœurs. Les suiveurs de l’OM ont repris en masse l’extrait d’une émission dans laquelle un témoin assure que le joueur de la Roma a payé les frais de justice de son beau-père, accusé d’agression sexuelle sur l’une de ses filles (la belle-soeur du joueur) puis condamné à deux ans de prison ferme en 2021. Concrètement, les supporters reprochent à Veretout d’avoir aidé financièrement son beau-père et donc, par ricochet, de cautionner son acte.

L'avocat du beau-père nie l'implication de Veretout

Le très probable futur milieu de terrain a-t-il donné le moindre centime à son beau-père ? En aucun cas, selon Maître Joseph Cohen Sabban, avocat de la défense: "J’apprends que des ordures reprochent à Veretout d’avoir payé l’avocat de son beau-père il y a longtemps. C’est faux. Il a été payé par les filles du bonhomme qui l’ont toujours soutenu ! C'est d’autant plus pourri que jamais il n’a été concerné par les faits", s’est-il emporté ce jeudi sur Twitter.

Selon les informations de Foot Mercato, le seul et unique versement fait aux avocats pénalistes, de l'ordre de 5000€, a bien été réglé par les filles de l'accusé, ce dernier prenant en charge la suite des frais. Toujours d’après nos confrères, aucun contact n'a eu lieu entre Veretout et les avocats de son beau-père. "Pour être honnête, j'ai appris qu'il était le mari de Sabrina ce matin", a même lâché Me. Joseph Cohen Sabban à Foot Mercato.

Le couple Veretout aurait coupé les ponts avec l'accusé

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une querelle familiale et de règlements de comptes. Si la femme de Veretout n'a jamais cessé de défendre son père face à sa soeur, c’est parce qu’elle a toujours nié les accusations de cette dernière. À en croire les récits des suiveurs du dossier, le joueur formé à Nantes est donc toujours resté loin de ce dossier et le couple Veretout a coupé les ponts après les aveux de l'accusé.

Mercredi, Pablo Longoria, le président de l’OM, est apparu très agacé par la fronde anti-Veretout. "Jordan Veretout est-il condamné? C’est la première question, a lâché le patron olympien devant les journalistes. OK. Il y a la supposition qu’il a fait quelque chose. C’est une supposition ou c’est quelque chose qu’il a fait? Moi aussi je peux faire des suppositions sur des choses totalement différentes."

"Naturellement dans la vie, il faut avoir de l'éthique, il faut avoir des valeurs. Il faut toujours avoir des choses bien faites et qui soient droites. Cela vaut aussi pour les jugements sur les personnes, a enchaîné Pablo Longoria. Les rumeurs, c’est un réflexe de la vie actuelle avec les réseaux sociaux. Quelqu’un y met quelque chose et tout le monde devrait suivre. Juger populairement quelqu'un sur une supposition, est-ce que c’est juste? C'est moralement acceptable?" En cas de signature - très probable - de Veretout, le dirigeant phocéen profitera peut-être de la conférence de présentation pour faire une nouvelle mise au point sur ce sujet.