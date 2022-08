Mercato en direct: Chelsea passe à l'action pour Fofana

L'heure de la reprise a sonné en Ligue 1 mais les clubs ont encore plus de trois semaines pour se renforcer avant le clôture du mercato. Suivez toutes les infos et rumeurs en France, en Europe et partout dans le monde en direct.

Chelsea a fait une offre pour Fofana En quête d’un autre renfort en défense, Chelsea a formulé une offre à Leicester pour le défenseur français, Wesley Fofana (21 ans), selon l’Equipe. Celle-ci a été repoussée. >> Plus de détails ici



PSG: Fabregas veut que Messi revienne au Barça Cesc Fabregas, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, aimerait que l’Argentin revienne au sein du club catalan, comme le répète le président Joan Laporta. >> Les déclarations de Fabregas ici "En tant que fan de Barcelone, j'espère et je souhaite que Messi revienne à Barcelone, a confié l’ancien milieu de terrain de Monaco, jeudi à la Cadena Cope. Il lui reste un an à Paris. J'adorerais. C'est un rêve que le club et tous les fans ont. Le football est très capricieux. Je vous parle en tant que fan."



Barça: Chelsea discute pour Aubameyang Barré par Robert Lewandowski, arrivé cet été au Barça, Pierre-Emerick Aubameyang discute avec Chelsea, qui a placé le Gabonais sur sa liste de joueurs ciblés pour renforcer son attaque. >> Plus de détails ici



Lille: vers un accord à 40 millions d'euros pour Onana Amadou Onana en route pour Londres? Selon Fabrizio Romano, West Ham et le LOSC seraient tombés d'accord pour un transfert du milieu défensif, autour d'un montant de 40 millions d'euros. Mais le joueur préfèrerait une autre destination. >> Plus d'infos ici



Brighton: Imbroglio autour du cas Cucurrella, annoncé à Chelsea Chelsea est sur le point d'enrôler Marc Cucurella, latéral espagnol de 24 ans, un temps ciblé par Manchester City. Selon Fabrizio Romano et la presse anglaise, le transfert du joueur de Brighton va coûter environ 60 millions d'euros aux Blues. Mais Brighton a démenti. >> Plus d'infos ici



PSG: un accord avec la Juventus pour Paredes, selon la presse italienne Leandro Paredes s'est mis d'accord avec la Juventus Turin pour rejoindre le club italien, assure Gianluca Di Marzio mercredi. Les Bianconeri doivent désormais se mettre d'accord avec le PSG, qui demanderait 15 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain argentin. >> Plus de détails ici



Bonjour à tous! Bienvenue dans notre live pour suivre toutes les infos mercato. La Ligue 1 reprend ce week-end, tout comme la Premier League mais les clubs poursuivent leurs recherches pour se renforcer à l'instar du PSG, proche de recruter Renato Sanches et qui cherche à se séparer de plusieurs éléments.