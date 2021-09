La séquence hilarante avec Agüero, qui en a marre d'entendre la rumeur Mbappé au Real

Actuellement en convalescence en attendant ses grands débuts avec le Barça, Sergio Agüero passe le temps avec son ami streameur Ibai Llanos. L'Argentin a notamment chambré son pote sur la non signature de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été.

Sergio Agüero a retrouvé le sourire, malgré quelques pépins physiques qui retardent ses débuts avec le Barça et le départ de son grand ami Lionel Messi cet été. Et rien de tel pour rire un bon coup que de chambrer le rival madrilène. Dans une séquence vidéo sortie par la presse espagnole montrant le Kun en pleine conversation avec son pote Ibai Llanos, à propos de Kylian Mbappé.

"Il est venu? Non"

"Tout les jours, on parle de Mbappé à Madrid...", s'agace l'attaquant en se servant du maté dans le studio du steameur. "Tu veux que je te dise quoi? De ne pas le signer?", répond Ibai Llanos. "Non mais c'est tous les jours! 'Mbappé! Mbappé! Mbappé!' Toute la journée!", complète Agüero, à fond dans le jeu d'acteur.

"200 millions! Et vous avez eu chaud (au Barça ndlr)", ajoute celui qui s'est fait un nom sur Twitch, souhaitant chambrer la situation sportive d'un Barça qui n'a que très peu recruté en raison de sa dette colossale. "Il est venu? Non", rigole ensuite l'ancien buteur de Manchester City. Savoureux moment. Et que le Kun soit prévenu: Mbappé est resté au PSG mais sa fin de contrat en juin augure bien des épisodes supplémentaires à ce feuilleton.