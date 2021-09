Mercato: "Mbappé jouera un jour ou l’autre au Real Madrid", affirme Benzema

Après le nul de l’équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine, mercredi en éliminatoires du Mondial 2022 (1-1), Karim Benzema est revenu, pour RTL, sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Karim Benzema a retrouvé Kylian Mbappé cette semaine. Mais pas sous le maillot du Real Madrid. Les deux attaquants ont profité de la rentrée de l’équipe de France pour évoluer à nouveau côte à côte, comme à l’Euro 2021. Le duo a été aligné par Didier Deschamps lors du match nul face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (1-1). Après cette rencontre frustrante, Benzema a accordé une interview à RTL. L’occasion d’évoquer le transfert avorté de Mbappé au Real Madrid en fin de mercato. Malgré plusieurs offres du club merengue, le PSG n’a pas laissé filer son attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu'en juin prochain.

Mais son envie de rejoindre la Maison Blanche à peut-être renforcer ses liens à KB9. "Ça ne nous a pas rapproché parce qu’on se connaissait un peu d’avant, rectifie le buteur de 33 ans. A l’Euro, on a fait un peu connaissance. On s’entend super bien, sur et en dehors du terrain. Après, ce sont des choix sportifs. Bien sûr que j’aimerais qu’il soit aujourd’hui avec moi à Madrid. Mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club et voilà. De toute façon, c’est un joueur qui, un jour ou l’autre, jouera pour le Real Madrid. Je vais le redire mais c’est le meilleur club du monde. Après, il y a beaucoup de pression. Les socios sont à fond sur le foot. C’est un monde différent."

"Deschamps est un grand sélectionneur"

En attendant une éventuelle arrivée de Mbappé à Bernabeu, Benzema savoure son grand retour en sélection. Et sa cote de popularité au zénith dans l’Hexagone: "Oui, bien sûr, je sens que les supporters sont derrière moi. Ils sont contents que je revienne à chaque fois. Ça me fait plaisir et ça me donne encore plus de force."

Le natif de Lyon en profite pour réaffirmer sa confiance en son sélectionneur, malgré le flop de l’Euro et cette élimination en 8es de finale face à la Suisse (3-3, 5 tab à 4). "Rien n’a changé, assure-t-il. Comment on peut douter d’un sélectionneur comme Didier Deschamps? Je pense qu’il a démontré dans le passé que c’est un grand sélectionneur et il le démontera encore dans le futur."