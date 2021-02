Le mercato en direct: les infos et rumeurs du 18 février

L'histoire d'amour entre l'Olympique Lyonnais et Memphis Depay touche sans doute à sa fin. Alors que le contrat de l'attaquant néerlandais expire en juin prochain, le président de l'OL ne se montre guère optimiste en vue d'une éventuelle prolongation. "C'est la fin d'une aventure pour cette année, c'est un joueur de grand talent, de classe mondiale, a déclaré le président lyonnais jeudi dans les colonnes du Progrès. J'ai toujours souhaité qu'il reste mais nos propositions n'ont pas été retenues. On lui a laissé à chaque fois exprimer ses ambitions, ses valeurs. On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique. Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas ?" Le capitaine des Gones est la cible du Barça et de son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, Ronald Koeman.