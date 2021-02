Mercato: la très grosse somme réclamée par Tottenham pour Kane

Selon la presse anglaise, les Spurs demanderaient un très gros chèque pour libérer Harry Kane: plus de 170 millions d’euros. Manchester United et Manchester City seraient intéressés par l’attaquant de Tottenham.

Ce n’est qu’une rumeur lancée par le Daily Mail mais l’étincelle pourrait devenir une bombe: en cas de départ cet été, Harry Kane deviendrait le troisième joueur le plus cher du football. Le buteur des Spurs, auteur de 13 buts (3e meilleur buteur derrière Salah et Fernandes) et 11 passes décisives en championnat cette saison malgré une blessure, pourrait bien voir un peu plus grand que l’actuel 9e de Premier League.

Un salaire de 920.000 euros par mois

En effet, Tottenham serait prêt à le laisser partir cet été, trois ans avant la fin de son contrat, mais pas à n’importe quel prix. Un petit chèque d’environ 173 millions d’euros serait demandé par son président Daniel Levy, et notamment à Manchester City et Manchester United, les deux candidats pour l’accueillir. Ce qui aurait pour effet de renflouer les caisses du club londonien en se libérant également d’un salaire important (environ 920.000 euros par mois). Mais aussi de perdre le moteur de l’équipe, décisif à 35 reprises en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Un profil pour United et City

Les deux clubs de Manchester n’auraient pas de mal à assumer cette masse salariale importante, contrairement à cette indemnité de transfert très gourmande. Ils sont pourtant à la recherche d’un numéro 9 pur, d’un côté pour replacer Rashford dans un couloir, de l’autre pour remplacer un Agüero vieillissant et un Gabriel Jesus décevant (4 buts en championnat cette saison).

Un tel transfert représenterait un record pour un club de Premier League et serait seulement devancé historiquement par les arrivées de Mbappé (180 millions) et Neymar (222 millions) au PSG en 2017. En attendant, Harry Kane a une saison à terminer et pourquoi pas un premier trophée à aller décrocher. La Carabao Cup, dont la finale entre les Spurs et Cityzens aura lieu le 25 avril, est une occasion en or pour y parvenir.