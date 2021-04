Le mercato en direct: Laurey annoncé sur le départ cet été

Et si Florian Thauvin (28 ans) sautait finalement le pas pour se confronter à une nouvelle expérience à l’étranger ? La Gazzetta dello Sport fait état d’un changement de stratégie dans l’entourage du Français, attentif à ce qu’il se passe à Milan, où le joueur se sait convoité par les Rossoneri. Alors que les représentants de Thauvin avaient été très fermes en réclamant un salaire de 4 millions d’euros par saison, pour signer un contrat de plusieurs années avec les Rossoneri, l’attaquant serait finalement prêt à se contenter d’un salaire inférieur à ces exigences. La rumeur d’un intérêt de l’AC Milan pour Josip Ilicic n’y serait pas étranger selon la presse italienne. Le dossier aurait poussé le clan du Français à réagir. "Il y a eu des discussions entre Pablo et mon entourage, mais on n'a pas réussi à conclure un accord au mois de décembre. Ce n'est pas pour autant que la conversation a été fermée", expliquait Florian Thauvin le mois dernier, en conférence de presse.