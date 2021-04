OL en direct: suivez la conf' de Garcia avant la réception d'Angers

"Il faut être capable de gagner avant tout le monde et après tout le monde. Les joueurs doivent être conscients que la victoire est impérative. Tout est encore possible et on est encore en course en Coupe de France. On aura un gros match à Monaco entre Nantes et Lille en L1. Tout est possible en championnat même si on est pour l'instant à la mauvaise place, la quatrième place. L'objectif, c'est de dépasser, d'abord le troisième ou un de ceux à portée de points. On est obligé de gagner dimanche. Il faut forcer la réussite et en faire plus. Comme en début de saison, on a retrouvé notre matchnullite aigue. On vient de sortir des nuls à l'extérieur et ce sont des mauvais résultats quand on veut rester sur le podium. A nous de retrouver la victoire."