Le mercato en direct: Bale envisage sérieusement d'arrêter sa carrière

L’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène aurait pu changer ses perspectives, et sa façon d’envisager son rapport au football pour la suite et fin de sa carrière, mais pas selon Marca. D’après le journal espagnol, Gareth Bale se dirige bel et bien vers la fin de sa carrière sportive à l’issue de l’Euro qu’il va disputer avec le pays de Galles. Si rien ne vient le faire changer d’avis d’ici au terme de la compétition, le Gallois fera savoir sa décision en juillet, révèle Marca. Le Gallois dispose encore d’une année de contrat, mais le Real Madrid serait tout à fait disposé à l’en libérer sans faire trop d’histoire, ce qui lui permettrait de se délester d’un des salaires les plus importants de l’effectif.