Mercato: accord quasi bouclé pour Gerson à l'OM

Selon les informations de RMC Sport, le transfert du milieu brésilien Gerson (24 ans) à l'OM est quasiment ficelé. Le club phocéen négocie les derniers détails avec Flamengo.

L’OM tient presque sa première recrue estivale. Selon nos informations, le club provençal et Flamengo sont en train de finaliser les derniers détails pour le transfert de Gerson (24 ans). Le milieu de terrain, passé par l'AS Rome et la Fiorentina entre 2016 et 2019, avant de retourner au Brésil, s’engagerait avec l’OM pour cinq saisons, donc jusqu'en 2026. Selon toute vraisemblance, l’accord devrait être trouvé dans les prochaines 24 heures.

Le joueur veut disputer la Copa Libertadores

Gerson a malgré tout demandé un délai de réflexion pour savoir s’il peut disputer la Copa Libertadores avec Flamengo, alors que l’OM veut le récupérer le plus vite possible. Le club carioca jouera son huitième de finale contre les Argentins de Defensa y Justicia le 15 puis le 22 juillet.

Le joueur, qui sort d'une belle saison 2020-2021, conclue par un titre national, était une priorité de l'entraîneur Jorge Sampaoli et du président olympien Pablo Longoria, qui s’est démené sur ce profil depuis le mois d’avril.

A noter aussi que l'agent du jeune milieu offensif argentin Thiago Almada (20 ans) s'est rendu à Marseille pour rencontrer Longoria. Comme annoncé par RMC Sport il y a quelques semaines, le joueur veut signer à l'OM, mais aucun accord n'a été trouvé avec Vélez Sarsfield.