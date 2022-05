Le Real s'inquiète, le PSG patiente: fin du feuilleton imminente pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fera savoir dans les prochaines heures de quoi sera fait son avenir et son choix de prolonger au PSG ou de partir au Real Madrid. En attendant, les rumeurs vont bon train et les pronostics aussi.

De l'impatience, de la fébrilité aussi et surtout la volonté d'en finir: la fin du suspense est proche concernant l'avenir de Kylian Mbappé, qui annoncera dans les prochaines heures - au plus tard dimanche - s'il décide de prolonger au PSG ou de rejoindre le Real Madrid. Le feuilleton dure depuis un an maintenant, entre sa volonté de départ l'été dernier et des dernières heures qui ont redonné espoir aux supporters parisiens.

Difficile de savoir. Et c'est en soi une sorte d'exploit accompli par le cercle proche du champion du monde 2018, avec des médias français ou espagnols à l'affût du moindre signe, de la moindre information qui aurait pu filtrer. Mais alors que l'ancien Monégasque doit prendre la parole, aucun ne se risque à affirmer qu'il va rester ou non à Paris. Une rareté qui a tendance à frustrer, surtout du côté de Madrid, où l'on pensait l'affaire réglée depuis longtemps voire le contrat signé.

La presse espagnole s'interroge

Que dira-t-il? Quand précisément l'annoncera-t-il? Pour quelle forme d'expression va-t-il opter? Le flou reste total. Même si, ces dernières heures, l'optimisme semblait plutôt passé du côté parisien, avec des supporters qui se remettent à y croire là où, en Espagne, on commence à se faire une raison. Avant le match nul (0-0) du Real Madrid contre le Betis pour boucler la saison de Liga, les fans de la Maison Blanche confiaient leur frustration, voire leur agacement, avec un espoir affiché qui tranchait avec les mines presque déconfites à mesure que les échos se faisaient plus pessimistes.

En l'absence d'informations, c'est le règne du bruit et de la rumeur. Un journaliste espagnol rapporte les propos d'une source selon laquelle Florentino Perez aurait annoncé aux joueurs du Real, dans le vestiaire, que Kylian Mbappé ne viendrait pas. Les journalistes de la Cadena SER débatent, l'un disant que le Français viendra, l'autre estimant qu'il ne signera pas, les deux s'accordant sur la nervosité du champion d'Espagne et l'incertitude qui règne au sein de la direction du club. Marca fait dans la prudence en teasant la fin du feuilleton pour ce samedi.

Ce qu'on sait

Que sait-on à l'instant T? Que Kylian Mbappé jouera au Parc des Princes face à Metz ce samedi (21h) pour la dernière journée de Ligue 1, avec l'envie de signer un doublé inédit de trophées individuels en championnat de France en terminant meilleur buteur et meilleur passeur. Qu'il sera honoré par le public parisien et le club, à ce titre, après la rencontre, dans le cadre des festivités pour le 10e sacre des Parisiens, au même titre que le capitaine Marquinhos et l'octuple champion de France (un record) Marco Verratti.

On sait aussi qu'il s'exprimera au plus tard dimanche et qu'on saura donc ce week-end s'il reste ou s'il part. On ne sait pas quand précisément, ni où, ni comment. Mais il s'exprimera. S'il quitte le PSG, Paris devra lancer les grandes manoeuvres pour tenter de compenser cette perte. S'il reste, c'est le Real qui devra tenter de se retourner, sans possibilité de se rabattre sur son plan B Erling Haaland, qui a déjà signé à Manchester City. Des gagnants, des perdants, des heureux, des déçus mais à l'arrivée, un épilogue que tout le monde attend depuis très longtemps.