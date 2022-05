Mercato: Tebas pense toujours que Mbappé va signer au Real Madrid mais...

Javier Tebas, président de la ligue de football espagnole, pense que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Selon le dirigeant espagnol, le natif de Paris aurait déjà prolongé s’il souhaitait rester dans la capitale française. Mais lui aussi commence à douter.

Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas, a indiqué lors d'un colloque ce vendredi à Madrid qu'il "croit" que Mbappé "sera au Real Madrid" l'an prochain, alors que toute la planète football reste pendue aux lèvres du prodige français, qui doit annoncer bientôt sa décision.

"Je crois qu'il sera au Real Madrid. Un jour on nous dit blanc, le jour suivant noir, ça ne fait que changer... Mais je crois que oui", a affirmé le patron de LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, lors d'une conférence sur la transformation digitale du sport durant dans le cadre du forum ISDE Sports Convention qui se déroule à Madrid.

"J'ai lu tellement de retournement de situations... Il y en a toujours, mais la sensation que j'ai, c'est que s'il avait voulu prolonger son contrat (au Paris Saint-Germain, NDLR), il l'aurait déjà fait. Mais je peux me tromper", a glissé vendredi le patron de LaLiga, habitué des sorties médiatiques.

Sur les chiffres astronomiques des contrats proposés par le PSG et le Real Madrid, Tebas n'a pas paru étonné: "Le PSG va finir l'année avec 650 M d'euros de masse salariale, avec 300 M d'euros de pertes, et il va quand même formuler une offre multimillionnaire à Mbappé ? Il faut que l'on presse le pas concernant les clubs-Etats, il y a une réforme importante de l'UEFA en ce sens, parce que cela ne peut pas se produire", a tonné Tebas.

"Ce n'est pas possible qu'un club comme celui-ci puisse enlever un joueur de ce niveau au Real Madrid, qui a été le club le mieux géré pendant la pandémie, qui n'a pas perdu d'argent pendant la pandémie, qui a d'importantes réserves d'argent et qui sera peut-être - je l'espère - champion d'Europe... Ce n'est pas possible", a insisté Tebas.

Pour LaLiga, la venue du crack français "ne serait pas particulièrement une bonne nouvelle, mais ça ne serait pas une mauvaise nouvelle non plus", a ajouté le président du football professionnel espagnol. Si le clan Mbappé reste pour le moment hermétique quant à la décision de son protégé, le champion du monde 2018 a déjà fait savoir qu’il annoncerait sa décision avant le rassemblement des Bleus le 28 mai. Selon nos informations, cette annonce tant attendue devrait même intervenir dès ce week-end.