Mercato: Mbappé annoncera ce week-end sa décision sur son avenir

Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG et courtisé par le Real Madrid va annoncer sa décision sur son futur samedi 21 ou dimanche 22 mai, selon une information confirmée par RMC Sport.

La conclusion du feuilleton Kylian Mbappé est imminente. Annoncé au Real Madrid avec insistance ces derniers jours, alors qu'il est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français a récemment expliqué que "son choix était fait" et qu'il communiquerait très rapidement. Cette décision va finalement être connue ce samedi 21 ou dimanche 22 mai, selon une information de Foot Mercato que RMC Sport est en mesure de confirmer.

Deux options sont sur la table: le champion du monde français peut annoncer qu'il reste au PSG en prolongeant son contrat (qui expire actuellement au 30 juin); il peut aussi annoncer son départ libre cet été, sans indemnité de transfert pour le club de la capitale.

En cas de départ du PSG, il est possible qu'il n'officialise pas immédiatement une signature au Real Madrid. "Je serais extrêmement étonné que Mbappé annonce son départ au Real", a déclaré Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, jeudi soir dans l'After Foot. Cette façon de faire permettrait au club espagnol de maîtriser sa communication et de réduire l'agitation médiatique dans les jours précédant la finale de la Ligue des champions, prévue le 28 mai au Stade de France contre Liverpool.

La presse espagnole s'impatiente, Ancelotti ironise

Ces dernières heures, la presse espagnole semblait perdre patience et appelait l'international français à mettre fin au suspense. Alors que beaucoup de médias espagnols voyaient déjà le transfert conclu depuis quelques mois, ce long silence a refroidi pas mal de positions, notamment celles de la Cadena Ser, expliquant sur ses ondes que "cela s'annonçait très mal", en brandissant le spectre d'une prolongation de contrat.

Interrogé en conférence de presse sur le cas Mbappé, l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, a quant à lui ironisé lorsqu'on l'a interrogé sur le feuilleton, ce jeudi. "Personne ne me pose de questions à ce sujet parce que je ne descends pas dans la rue. Je passe mon temps à Valdebebas (le centre d'entraînement du Real, ndlr), dans la voiture et à la maison. Parfois, j'aime aller dans les bons restaurants de Madrid, mais personne ne me pose de questions à ce sujet", a-t-il simplement répondu.

Le clap de fin avec Paris contre Metz?

En fonction de son annonce, Kylian Mbappé pourrait disputer ses dernières minutes sous le maillot du PSG samedi contre Metz (21 heures) à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1. Ce jeudi, l'attaquant de 23 ans était absent de l'entraînement collectif avec ses partenaires. Il était toutefois en salle et le club parisien a précisé qu'il n'y avait pas d'inquiétude concernant son numéro 7.

Retenu dans la liste de Didier Deschamps ce jeudi pour les quatre prochains matchs des Bleus en Ligue des nations, il avait garanti que son avenir serait éclairé avant le début du rassemblement la semaine prochaine.