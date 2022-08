Lens: "Il n'est jamais venu me voir", Haise assure que Kakuta ne lui a pas demandé à partir

Interrogé sur un éventuel souhait de départ de Gaël Kakuta, à un an de la fin de son contrat au RC Lens, Franck Haise a affirmé ne pas avoir eu vent d'une telle information.

Si Gaël Kakuta souhaite quitter le Racing Club de Lens, Franck Haise n'est pas au courant. En conférence de presse, vendredi, l'entraîneur du club nordiste a été interrogé sur une information de La Voix du Nord, faisant état d'un désir du milieu offensif de 31 ans de changer d'air. "On a beaucoup de sujets de discussion avec Gael depuis 26 ou 27 mois, mais il n'est jamais venu me voir pour me dire qu'il souhaite partir", a commenté le coach, à l'avant-veille du match prévu dimanche après-midi en championnat contre l'AC Ajaccio (15h).

"Ma direction a peut-être échangé avec Gaël, mais je n'ai pas eu ce retour. Gaël est assez grand pour prendre ses décisions. On a des discussions sur le jeu, sur le foot, régulièrement. Mais il n'y a pas eu cette discussion avec moi", a ajouté Franck Haise, qui a hâte de pouvoir compter pleinement sur son joueur, de retour de blessure et absent lors du premier match contre Brest.

"Content de le retrouver"

"Je suis content qu'il ait fait quinze jours intenses avec Vincent [Lannoy, un des préparateurs physiques]. Il a retrouvé toutes ses sensations. Je suis content de le retrouver à l'entraînement. Un Gael à 100%, c'est bénéfique pour le groupe", a conclu le technicien lensois.

Arrivé à l'été 2020, d'abord sous la forme d'un prêt en provenance d'Amiens, Gaël Kakuta dispose encore d'un an de contrat (juin 2023). La saison passée, son bilan en championnat a été de trois buts et deux passes décisives en 29 rencontres.