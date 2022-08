Mercato en direct: visite médicale ce jeudi pour Kalimuendo à Rennes

Les championnats reprennent petit à petit en Europe et les clubs découvrent les premiers effets de leur recrutement estival. Mais pour ceux qui veulent encore réaliser des affaires, le mercato reste ouvert encore quelques semaines. Toutes les infos et rumeurs de transfert de l'été sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

PSG: Kalimuendo attendu à Rennes ce jeudi Arnaud Kalimuendo va rapidement s'engager avec Rennes lors du mercato estival. L'attaquant de 20 ans est attendu en Bretagne ce jeudi matin afin d'y passer sa visite médicale. Si tout se déroule sans accord, le titi du PSG va donc rejoindre l'équipe entraînée par Bruno Genesio dans la foulée. Avec Arthur Perrot >> Le point sur le dossier Kalimuendo c'est là



Une nouvelle recrue bientôt à Manchester City Les Skyblues s'apprêtent à accueillir une nouvelle recrue. Selon Fabrizio Romano, Sergio Gomez devrait bientôt signer à Manchester City contre 15 millions d'euros, en provenance d'Anderlecht. Le latéral gauche de 21 ans, formé au FC Barcelone, était arrivé en Belgique à l'été 2021 contre 2 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund où il n'a jamais joué au sein de l'équipe première. Prêté deux ans à Huesca avant sa bonne saison avec Anderlecht, Gomez a convaincu les recruteurs de Manchester City. Le club anglais, qui envisageait dans un premier temps de prêter l'Espagnol à Girone - un club du City Football Group à l'instar de Troyes -, pourrait finalement le conserver cette saison afin d'en faire la doublure de Joao Cancelo au poste de latéral gauche.





Wylan Cyprien rebondit à Sion (Suisse) Prêté au FC Nantes l'an dernier, Wylan Cyprien l'est de nouveau, cette fois en Suisse. Le milieu de 27 ans rejoint Sion, quatrième de première division suisse en ce début de championnat, dans le cadre d'un nouveau prêt. Sous contrat jusqu'en 2025 avec Parme, Cyprien quitte donc une nouvelle fois l'Italie, où il n'a disputé que quinze matchs



Marseille: pisté par Monaco, Éric Bailly l'est également par l'OM Selon les informations de L'Équipe, l'Olympique de Marseille s'intéressait à Éric Bailly, sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2024. Le défenseur ivoirien de 28 ans, également suivi de près par l'AS Monaco, cherche une porte de sortie alors qu'il n'a jamais su s'imposer chez les Red Devils. L'OM souhaiterait l'accueillir pour renforcer son secteur défensif et serait en contacts avec l'entourage du joueur depuis deux semaines. Dans cette opération, Manchester United ne veut pas prêter son joueur mais bien le vendre.



Nantes: Ludovic Blas tout proche de Lille Cible prioritaire du LOSC et de Paulo Fonseca, Ludovic Blas est de plus en plus proche de s'engager avec le club lillois. Le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que le transfert sera bouclé dans les prochains jours pour le joueur de Nantes, déjà d'accord avec Lille. Invité de BFM Lille mercredi soir, Olivier Létang a botté en touche sur le cas Blas, mais il a complètement démenti la rumeur Mady Camara: "C'est un joueur qui n'est pas sur nos tablettes".



20 joueurs libres qui pourraient plaire à la Ligue 1 Certaines stars du mercato estival on déjà trouvé preneur. D'autres sont toujours sans contrat et à l'heure où les clubs de Ligue 1 cherchent à se renforcer sans dépenser des millions en indemnités, il y a peut-être des coups à tenter. >> Découvrez cette liste (non-exhaustive) par ici



Real Madrid: Perez ne prévoit pas d'autres signatures cet été Avec Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger, le Real Madrid a signé deux jolis coups lors du mercato estival. interrogé à l'issue de la Supercoupe d'Europe remportée par le club madrilène face à Francort (2-0), Florentino Perez a assuré qu'il ne s'attendait pas à voir d'autres joueurs arriver pendant l'été. "A ce jour, nous n'envisageons pas de signatures. Si Benzema est malade on a tellement d'attaquants que ça ne m'inquiète pas, estimé le président du Real auprès de la radio espagnole Cadena Cope. Karim méritait le Ballon d'or mais cette année c'est indiscutable."



Bonjour à tous, Le marché estival va rester ouvert pendant quelques semaines et les clubs toujours à la recherche de renforts peuvent encore négocier des arrivées. En Ligue 1, Monaco a officialisé le prêt avec option d'achat de l'ancien Niçois Malang Sarr. Le défenseur central arrive sur le Rocher en provenance de Chelsea. Un transfert de Milan Skriniar au PSG entraînerait également du mouvement à Nice puisque Jean-Clair Todibo figurerait parmi les cibles de l'Inter Milan pour remplacer le Slovaque. Outre-Manche, Javier "Chicharito" Hernandez a proposé à Manchester United de venir jouer gratuitement si besoin alors que Nottingham Forest, promu en Premier League, espère convaincre Houssem Aouar de rejoindre l'Angleterre. En Espagne, les galères financières du Barça continuent de faire la une des journaux et si le duo Kessié-Christensen n'a pas encore l'assurance d'être inscrit en Liga, Frenkie De Jong pourrait rejoindre Chelsea afin de favoriser la signature de Bernardo Silva.