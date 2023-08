Liga: la sortie de Toni Kroos sur Gabri Veiga à propos de son probable transfert en Arabie saoudite

Selon Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé pour le transfert de Gabri Veiga à Al Ahli en provenance du Celta de Vigo. Annoncé dans plusieurs grands clubs européens dont le PSG ou plus récemment Naples, le milieu espagnol de 21 ans a fait l'objet d'un commentaire de Toni Kroos.

C'est un choix surprenant. Annoncé au début du mercato du côté du Real Madrid et du FC Barcelone puis ensuite au PSG avant d'être récemment proche de Naples, Gabri Veiga va s'engager avec Al Ahli en Arabie saoudite, selon Fabrizio Romano.

Le journaliste italien, spécialiste du mercato, a annoncé un accord total entre toutes les parties pour le transfert du milieu espagnol de 21 ans. Matthias Jaissle, nouvel entraîneur du club saoudien après son départ du RB Salzbourg, aurait été crucial dans la décision de Gabri Veiga.

"Gênant"

Un choix étonnant d'autant plus que Gabri Veiga était pisté par les plus gros clubs européens ces dernières semaines. Si les observateurs ont été très surpris par ce futur transfert, c'est aussi le cas de Toni Kroos, joueur du Real Madrid depuis 2014. L'international allemand a commenté le post de Fabrizio Romano, sur Instagram, annonçant Gabri Veiga à Al Ahli: "Gênant".

Une manière, pour l'ancien milieu du Bayern Munich, de critiquer ce choix de carrière de Gabri Veiga, âgé de seulement 21 ans? Son coach au Celta de Vigo, Rafael Benitez a réagi à ce futur transfert en conférence de presse ce jeudi: "L'accord avec Al Ahli va changer positivement la vie de Gabri Veiga. Cela fait mal mais cela nous aidera financièrement. L'Arabie saoudite n'est pas un endroit uniquement pour les anciens joueurs. J'ai eu Carrasco en Chine et puis il est revenu en Europe pour jouer la Ligue des champions."

Véritable révélation de la dernière saison en Liga et lors de l'Euro Espoirs avec l'Espagne, la pépite du Celta va rejoindre plusieurs grands noms en Arabie saoudite du côté d'Al Ahli. Le club dirigé par Matthias Jaissle a déjà signé Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Franck Kessé, Allan Saint-Maximin et Edouard Mendy notamment.

Pisté par les plus grands clus européens durant ce mercato, et annoncé tout proche de Naples ces derniers jours, Gabri Veiga compte 56 matchs toutes compétitions confondues avec son club formateur pour 11 buts et 4 passes décisives.