Qui est Gabri Veiga, le prometteur milieu espagnol dans le viseur du PSG?

Ciblé par le Paris Saint-Germain - comme par la plupart des grosses écuries européennes -, Gabri Veiga sort d'une très grosse saison au Celta Vigo. Révélation en Espagne, présent à l'Euro Espoirs avec sa sélection, le milieu de terrain dispose d'un profil terriblement attrayant et d'une belle expérience malgré ses 21 ans.

Real Madrid, Barça, Manchester City, Chelsea, Liverpool... A 21 ans, Gabri Veiga est ciblé par tout le gotha du Vieux-Continent. Le Paris Saint-Germain ne s'y est pas trompé et a fait de l'Espagnol l'une de ses cibles prioritaires pour densifier la rotation de son entrejeu.

Ce milieu de terrain aussi athlétique (1,84 m) qu'esthétique est capable d'évoluer à une multitude de positions sur le terrain, comme cela a été le cas lors de ses derniers matches avec le Celta Vigo sous la houlette de Carlos Carvalhal. Représenté par le puissant Pini Zahavi, Veiga a tout d'un joueur dominant à l'avenir.

Gabri Veiga © ICON

Un couteau-suisse capable de claquer un doublé au Barça

Tantôt utilisé en position de relayeur droit dans un milieu à trois par son coach portugais, tantôt positionné en soutien de la pointe Jörgen Strand Larsen devant, voire dans un double-pivot dans le coeur du jeu, Veiga dispose de qualités tactiques et techniques bien au-dessus de la moyenne pour son âge. S'il a des allures de couteau-suisse, il sait surtout se mettre constamment face au jeu pour participer au jeu offensif de son équipe. Particulièrement adroit avec le ballon, capable de faire des différences entre les lignes, c'est également un redoutable frappeur.

Ses capacités de projection lui ont notamment permis d'inscrire un doublé importantissime face au Barça lors de l'ultime journée de Liga (2-1), permettant d'assurer le maintien définitif du club de Galice, dont il est originaire. L'international Espoirs (5 sélections) dispute actuellement l'Euro de la catégorie avec la Rojita, entrant en jeu à chaque rencontre.

Rafa Benitez et Luis Campos déjà conquis

Pur produit du centre de formation de Vigo, le droitier a déjà trois saisons pros derrière lui, ayant fait ses premiers pas avec l'équipe une à 18 ans seulement. Cette année, il est devenu absolument essentiel dans l'effectif galicien: Gabri Veiga a disputé la totalité des matchs de son équipe toutes compétitions confondues, à l'exception de deux rencontres manquées pour suspension. Inscrivant au passage pas moins de 11 buts en Liga, pour 4 passes décisives.

Malgré son manque d'expérience sur la scène européenne notamment, le jeune Espagnol a déjà été pré-convoqué avec les A par... son ancien sélectionneur Luis Enrique, le futur coach parisien. Et puisque tous les chemins mènent à Paris pour Veiga, le Celta Vigo, où officie un certain... Luis Campos, sait qu'il ne pourra pas retenir sa pépite très longtemps. Celui qui occupe la double casquette de conseiller sportif pour le PSG et pour Vigo pourrait profiter de sa position afin de facilier la venue du milieu de terrain dans la capitale, et permettre que son développement se poursuive à vitesse grand V. Il a été séduit par ses récentes performances.

Nommé la semaine passée, son nouvel entraîneur Rafael Benitez a déjà clamé son souhait de pouvoir compter la saison prochaine sur "un joueur très important pour le club". Déjà peine perdu? Veiga est valorisé à 30 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Sous contrat jusqu'en juin 2026, il dispose d'une clause libératoire à 40 millions d’euros.