Mercato: le PSG n’est pas sûr de recruter un autre milieu de terrain cet été

Après avoir bouclé le chantier de la défense, avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, Paris se concentre aujourd’hui sur le renforcement de son attaque. Au point d’abandonner définitivement l’idée d’une nouvelle recrue dans le cœur de jeu? C’est aujourd’hui la tendance.

Alors que le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite, à Paris, c’est tout pour l’attaque. En coulisses, la direction parisienne priorise désormais le dossier Randal Kolo-Muani. Les négociations entre le club de la capitale et Francfort se poursuivent. Autre dossier qui pourrait avancer rapidement: celui de Bradley Barcola. Comme révélé par RMC Sport, le club parisien avait formulé une première offre de plus de 30 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, refusée par Lyon. Lors des discussions, le chiffre de 50 millions d'euros avait été avancé par l'OL. Un flou entoure la somme exacte pour laquelle Lyon est prêt à lâcher son ailier. Mais la concurrence est rude avec aussi l’intérêt de Chelsea pour l’attaquant.



Kolo-Muani et Barcola, deux profils faisant aujourd’hui l’unanimité dans le secteur offensif. A l’inverse, aucun nom ne se dégage pour venir renforcer le milieu de terrain parisien. A huit jours de la clôture du marché des transferts, le PSG semble finalement ne plus être décidé à recruter dans ce secteur. Une tendance qui semble encore plus se confirmer après l’échec du dossier Bernardo Silva, qui vient de prolonger avec Manchester City. Paris faisait du milieu créatif portugais sa priorité mais le principal intéressé a finalement décliné cette approche. Le club anglais a lui aussi rapidement fermé la porte. Les discussions avec Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), un milieu de terrain plus athlétique, se poursuivent mais elles sont beaucoup moins intenses.

Le fair-play financier freine le mercato parisien

Autre élément lié à ces "refroidissements" dans le cœur du jeu parisien: le fair-play financier reste un frein pour le mercato du PSG en ce moment. Reste à savoir Luis Enrique peut se passer d’une arrivée dans ce secteur de jeu alors que les avenirs de Marco Verratti et Gini Wijnaldum restent encore en suspens. Leandro Paredes et Renato Sanches sont eux partis à la Roma. Seul lot de consolation, le bon début de saison de la recrue Manuel Ugarte, ancien du Sporting. Mais cela suffira-t-il à abreuver les offensives parisiennes emmenées par Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé ? Difficile pour l’heure d’en avoir la certitude.