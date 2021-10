Liga: Tuchel, le grand rêve de Laporta pour entraîner le Barça

Selon les informations de Mundo Deportivo, Joan Laporta aimerait plus que tout avoir Thomas Tuchel comme entraîneur à l'avenir. À court terme, le président du Barça penserait aussi à Ralf Rangnick pour remplacer Ronald Koeman.

Ce serait le grand rêve de Joan Laporta. Non pas pour remplacer Ronald Koeman à court terme, mais pour ouvrir un nouveau chapitre la saison prochaine ou dans quelques années. Selon les informations de Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone compte bien avoir un jour Thomas Tuchel sur son banc. L’Allemand de 48 ans représente à ses yeux le coach moderne par excellence, capable à la fois d’être un meneur d’hommes et un grand tacticien. Déjà fan de son travail, Laporta a été encore un peu plus séduit en le voyant guider Chelsea jusqu’à la victoire finale en Ligue des champions la saison dernière. Problème, Tuchel est lié aux Blues jusqu’en 2024 après avoir prolongé son contrat en juin dernier. Laporta n’aurait toutefois pas abandonné l’idée de faire venir à la fin de la saison en cours.

Laporta penserait à Rangnick

En attendant, il songerait à nommer Ralf Rangnick à la place de Koeman pour remettre de l’ordre dans le vestiaire et redonner une vraie idée de jeu au Barça, avant de le laisser partir dans huit mois pour laisser la place à Tuchel. Mais là encore, le plan de Laporta se heurte à un sérieux problème: ancien architecte de l’empire Red Bull et considéré par beaucoup comme le théoricien du contre-pressing en Allemagne, Rangnick est au cœur d’un nouveau projet au Lokomotiv Moscou, qui l’a nommé cet été "responsable des sports et du développement" et il compte a priori s'inscrire dans la durée. En parallèle de ces deux pistes pour le moins compliquées, les noms de Xavi (Al Sadd), Roberto Martinez (Belgique), Andrea Pirlo (libre) et Marcelo Gallardo (River Plate) sont ceux qui reviennent le plus souvent pour remplacer Koeman.

Fragilisé par la nouvelle défaite en Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne (3-0) mercredi, le Néerlandais pourrait être remercié après le choc de Liga contre l’Atlético samedi (21h). Questionné sur son avenir ce vendredi, il n'a pas caché son agacement face à toutes ces rumeurs: "J'en ai marre de devoir me défendre tout le temps. Ça n'a pas de sens. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais un jour, j'aimerais bien dire tout ce que je pense de tout cela. Sincèrement, ça pourrait aller mieux."