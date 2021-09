Barça: Laporta maintient Koeman sous pression

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a apporté un soutien très mesuré à son entraîneur Ronaldo Koeman, assurant que son sort ne dépend pas du résultat face à Cadix ce jeudi, mais qu'il dépendait aussi du jeu proposé.

Au lendemain d'une conférence de presse expéditive de Ronald Koeman, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a assuré que le Néerlandais ne serait pas limogé en cas de contre-performance contre Cadix, jeudi soir pour la 6e journée de Liga. Devant les journalistes, le Néerlandais avait lu un communiqué avant de partir sans prendre de questions.

"Son futur ne dépend pas du résultat d'aujourd'hui contre Cadix. Nous sommes avec l'entraîneur. C'est l'entraîneur de l'équipe première du Barça et nous voulons que les choses se passent bien", a assuré Laporta, dans une interview au micro d'El Chiringuito. Un soutien mesuré, comme la suite de sa déclaration l'a rappelé.

"Tous les entraîneurs, et pas seulement Koeman, dépendent de leurs résultats et, dans le cas du Barça, du jeu (proposé)", a rappelé l'avocat de formation. Or, l'ancien milieu néerlandais est dans le viseur des fans catalans pour son jeu trop frileux et sa bourde en conférence de presse, lorsqu'il avait rebaptisé en "tiki-taki" le tiki-taka, le célèbre jeu en passes courtes du Barça.

"Pas un problème de prendre des décisions"

Huitième de Liga, à huit points du Real Madrid (mais avec deux matches en moins), les partenaires de Memphis Depay doivent absolument battre Cadix (15e) pour ne pas être un peu plus décrochés du peloton de tête, et offrir un peu d'air à leur entraîneur, fragilisé par le piteux match nul obtenu contre Grenade.

"Ce n'est pas un problème de prendre des décisions, et si nous devons en prendre, nous en prendrons", a également déclaré Laporta, comme pour rappeler que le sort de Koeman sur le banc catalan pourrait rapidement être scellé. En poste depuis août 2020, l'ex-sélectionneur des Pays-Bas affiche une moyenne de 2,05 points par rencontre, loin de l'ère Guardiola (2,36) ou celle de Luis Enrique (2,41).