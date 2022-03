Ligue 1: le Stade Rennais ne prolonge pas Jonas Martin, libre en juin

Comme annoncé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, Jonas Martin ne sera pas prolongé au Stade Rennais. Il va quitter la Bretagne en juin, libre, malgré son rôle important dans le onze de Bruno Génésio.

L’ancien Strasbourgeois Jonas Martin (31 ans) va quitter le Stade Rennais après trois saisons chez les Rouge et Noir, comme évoqué par Le Parisien et confirmé par RMC Sport. Alors qu’il va terminer son meilleur exercice en Ligue 1 cette saison et qu’il a pris de plus en plus d'importance sous les ordres de Bruno Génésio, le club breton a décidé de ne pas le prolonger et de le laisser s’en aller, libre, en juin après 45 matchs à Rennes.

Privilégier les jeunes

Le club, par le biais de Florian Maurice, lui a fait part de sa décision mercredi, sûrement motivé par la nouvelle dynamique donnée au club. Au milieu de terrain, Rennes souhaite privilégier d'autres joueurs, comme Baptiste Santamaria, arrivé pour 15 millions d’euros cet été ou des joueurs plus jeunes, à l'instar de Lesley Ugochukwu, âgé de 17 ans et qui compte déjà 13 matchs en Ligue 1 cette saison.

Après Amiens, Montpellier, Strasbourg et Rennes, Jonas Martin (32 ans) pourrait connaître un nouveau club français ou bien rejoindre l’étranger, lui qui a évolué en Espagne lors de son passage au Betis Séville. Avant cela, reste à conclure une saison qui se passe pour l'instant bien pour Rennes, actuellement troisième du classement derrière le PSG et l'OM.