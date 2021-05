Rennes-PSG, les compos: première pour Ugochukwu, Kean préféré à Icardi

En quête d'une place européenne, le Stade Rennais accueille ce dimanche (21h), en clôture de la 36e journée de Ligue 1, des Parisiens qui doivent l'emporter pour revenir à un point de Lille.

C’est un match capital pour le titre et la course à l’Europe. Dans l’obligation de gagner pour revenir à un point du leader lillois, sans pitié avec le RC Lens vendredi soir (3-0), le PSG se déplace ce dimanche (21h) sur le terrain du Stade Rennais, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Les Bretons visent eux aussi une victoire pour s’emparer de la cinquième place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Avec trois points, ils passeraient devant les Sang et Or et les Marseillais, battus dans l’après-midi à Saint-Etienne (1-0). Problème : Bruno Genesio est privé de trois titulaires avec la blessure d’Adrien Truffert, et les suspensions d’Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi.

>> Suivez Rennes-PSG en direct commenté

Dagba et Kurzawa sur les côtés, Draxler en attaque

Des absences qui vont permettre à Lesley Ugochukwu (17 ans) de démarrer pour la première fois une rencontre de Ligue 1. Ce jeune milieu de terrain d'origine nigériane, né à Rennes (neveu de l'ancien défenseur rennais Onyekachi Apam), était entré en jeu il y a deux semaines contre Dijon (5-1). Il sera cette fois associé à Flavien Tait et Benjamin Bourigeaud. En attaque, Martin Terrier est aligné avec Jérémy Doku et Serhou Guirassy. Mauricio Pochettino, lui, est privé de Marco Verratti, touché au genou droit, mais également de Kylian Mbappé, suspendu et qui soigne une contracture au mollet.

Transparent mardi lors de la demi-finale retour de Ligue des champions perdue contre Manchester City (2-0), Mauro Icardi est sur le banc. Moise Kean est titulaire. Angel Di Maria et Neymar, qui vient de prolonger son contrat, complèteront le secteur offensif, avec Julian Draxler. Au milieu, Danilo Pereira accompagne Ander Herrera. Dans les couloirs défensifs, Colin Dagba et Layvin Kurzawa sont préférés à Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker.

La compo du Stade Rennais :

Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Tait, Ugochukwu, Bourigeaud - Doku, Guirassy, Terrier

Remplaçants:

Salin, Nyamsi, Dalbert, Soppy, Grenier, Lea Siliki, Del Castillo, Abline

La compo du PSG:

Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Pereira, Herrera – Di Maria, Neymar, Draxler – Kean

Remplaçants:

Rico, Diallo, Florenzi, Bakker, Paredes, Rafinha, Gueye, Icardi, Sarabia